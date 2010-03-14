Истребители F-16, танки Leopard и почти 3 миллиарда евро: как Дания поддерживает Украину

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23 февраля 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Данией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией.

Это соглашение стало первым соглашением по безопасности, заключенным со страной за пределами "Группы семи" (G7) в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, которую подписали 12 июля 2023 года страны G7. Ранее подобные соглашения по безопасности Украина уже подписала с тремя странами "Группы семи" – Великобританией, Германией и Францией.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Дании – читайте дальше.

По состоянию на 23 февраля 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений по безопасности, которые предусматривают военную помощь для Украины, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, санкции против России и привлечение агрессора к ответственности.



А подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Данией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Дания в рамках соглашения по безопасности

Положения соглашения по безопасности с Данией можно свести к 10 сферам двустороннего партнерства:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

Наиболее конкретные положения соглашения по безопасности охватывают партнерство по безопасности между Украиной и Данией.

Дания обязалась направить по меньшей мере 1,8 миллиарда евро на военную поддержку Украины в течение 2024 года, в частности путем предоставления истребителей F-16 и боеприпасов к ним, а также путем усиления ПВО, беспилотных возможностей и морской безопасности Украины.

Как и в каких объемах Дания поддерживала Украину в 2024 году

С 23 февраля 2024 года до 23 февраля 2025 года Дания регулярно выполняла свои обязательства по всем 10 сферам сотрудничества, предусмотренными соглашением по безопасности.

Военная поддержка

В 2024 году Дания перевыполнила план военной поддержки, заложенный в соглашении по безопасности. Вместо анонсированных 1,8 миллиарда евро Дания направила 2,8 миллиарда евро на военную помощь Украине. Таким образом Дания вошла в пятерку мировых лидеров среди всех стран по объемам военной поддержки Украины.

Как солидер Коалиции авиационных возможностей Дания продемонстрировала лидерство в предоставлении Украине истребителей F-16. Украина уже получила 12 из всех анонсированных 19 истребителей F-16 от Дании, которые модернизированы по программе Mid-Life Update (MLU). Еще 7 истребителей Дания предоставит в течение 2025 года.

В рамках Коалиции бронетехники Дания предоставила Украине 8 танков Leopard 1A5 вместе с Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Нидерландами, партию БМП CV90 совместно со Швецией и заказала производство еще 40 БМП CV90.

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Датские F-16 / фото Danish Air Force

В течение года Дания усилила и другие коалиции возможностей: инвестировала 300 миллионов евро в закупку САУ Caesar в рамках Коалиции артиллерии, сделала вклад в 400 миллионов евро в закупку дронов украинского и иностранного производства как участница Коалиции дронов, а также выделила более 325 миллионов евро на закупку зенитно-ракетных систем ПВО для Украины.

Сотрудничество в ОПК

Дания стала первой страной НАТО, которая начала инвестировать в производство оружия для Сил обороны Украины на территории Украины.

В 2024 году Дания основала "датскую модель" – программу прямых финансовых взносов в ОПК Украины со стороны Дании и других стран. Пилотным проектом в рамках этой инициативы стала датская инвестиция в 50 миллионов евро в разработку 18 САУ "Богдана", которые сразу после производства успешно поступили в Вооруженные Силы Украины.

Всего в течение 2024 года Дания, кроме этой 50-миллионной инвестиции, выделила 125 миллионов евро на развитие "датской модели", в частности вложила в производство украинских ударных БПЛА, ракет, САУ и противотанковых комплексов.

Дополнительно к датским инвестициям в украинский ОПК, в начале 2025 года "Укроборонпром" подписал меморандум о создании совместного предприятия на территории Украины с датской оборонной компанией Weibel Scientific, которая специализируется на разработке радиолокационных станций.



Часть из САУ 2С22 "Богдана", которые Дания закупила для Украины

Замороженные российские активы

Как страна – член Европейского Союза Дания в октябре присоединилась к решению ЕС о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

Уже в январе 2025 года Украина получила первый транш средств от ЕС на сумму 3 миллиарда евро в рамках программы ERA, благодаря чему удалось покрыть часть приоритетных бюджетных расходов. Дополнительно ЕС направил почти 400 миллионов евро в "датскую модель" за счет процентов от замороженных российских активов.

Обучение и тренировки украинских военных

В 2024 году по меньшей мере 8 команд инструкторов из Дании проводили общевойсковую подготовку украинских военнослужащих в рамках программы Interflex на территории Великобритании.

Также Дания на одной из своих авиабаз подготовила не менее 20 украинских пилотов истребителей F-16 и около 100 украинских специалистов для обслуживания этих истребителей.

Санкции против России и ее сторонников

Дания присоединилась к 3 комплексным пакетам санкций ЕС, которые были объявлены против России в течение года имплементации соглашения по безопасности. Ограничительные меры в основном коснулись военной отрасли, важных секторов российской экономики, энергетического сектора России, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Наиболее комплексным стал 3-й пакет санкций ЕС в 2024 году и 15-й пакет санкций с начала полномасштабного вторжения в целом. В санкционные списки вошли 52 судна теневого флота России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, а также военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Дания также регулярно способствовала усилению санкционного давления ЕС на Россию. В январе 2025 года Дания присоединилась к инициативной группе из 10 стран – участниц ЕС, которые подписали совместное Заявление о полном запрете импорта трубопроводного и сжиженного природного газа из России в ЕС.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Дания присоединилась к двум ключевым коллективным механизмам для укрепления кибербезопасности Украины – IT-коалиции и Таллиннскому Механизму.

IT-коалиция, в которой Дания является одним из 17 государств-участников, аккумулировала в течение 2024 года 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ИТ и кибербезопасности.

Еще 200 миллионов евро направили страны – участницы Таллиннского Механизма на усиление киберустойчивости Украины, в частности на способность Украины противостоять злонамеренным кибероперациям России.

Разминирование

Дания совместно с 13 другими странами в 2024 году профинансировала разминирование 35 тысяч квадратных километров украинских территорий в рамках инициативы ПРООН.

Также вместе с правительствами Японии, Швеции и ЕС Дания обеспечила 202 пиротехнических расчета ГСЧС специализированным оборудованием для разминирования и защиты.

Энергетика

Дания является сопредседателем рабочей группы по имплементации третьего пункта Формулы мира "Энергетическая безопасность", поэтому восстановление энергетической инфраструктуры Украины является одним из приоритетных направлений помощи со стороны Дании.

За год Дания выделила более 30 миллионов евро на восстановление энергетической системы Украины после массированных российских атак и еще 380 миллионов евро на поддержку критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Дополнительно в январе 2025 года ДТЭК и датская компания Vestas подписали соглашение на 450 миллионов евро по строительству II очереди крупнейшей в Восточной Европе ветроэлектростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении

В 2024 году Дания выделила 314 миллионов евро на гуманитарную поддержку Украины. Из этих средств Дания направила 43 миллиона долларов в Датский экспортно-инвестиционный фонд для поддержки более 20 датских компаний, которые готовы инвестировать в Украину и осуществлять в Украине свою коммерческую деятельность.

Еще 40 миллионов евро датское правительство инвестировало в поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины. В частности, одним из важнейших датских инвесторов и налогоплательщиков в Украине является компания Carlsberg Group, которая владеет тремя пивоварнями и платит более 3 миллиардов гривен налогов и сборов ежегодно.

Дания также способствует укреплению евроинтеграционных возможностей Украины. В конце января 2025 года Дания, Литва и ЕС запустили инициативу "Ukraine2EU – Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС" и инвестировали 14 миллионов евро в поддержку украинских институтов на пути к евроинтеграции в 2025 – 2027 годах.

Привлечение России к ответственности

Дания способствует привлечению России к ответственности в рамках двух ключевых коалиций – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках первой коалиции все страны-участницы осенью 2024 года подписали совместное Заявление о скорейшем создании специального трибунала для наказания высшего военно-политического руководства России, а в феврале 2025 года заложили правовые основы для создания специального трибунала путем определения ключевых положений "Проекта статута Шумана" – основного юридического документа трибунала.

Дополнительно благодаря усилиям Дании и других стран-участниц Международной коалиции за возвращение украинских детей в 2024 году Украине удалось вернуть домой почти 600 депортированных Россией детей.