ЕС изменит приоритет помощи Украине с оружия на восстановление в случае мира, – еврокомиссар

Европейский Союз хочет пересмотреть поддержку Украины, если будет достигнуто устойчивое мирное соглашение с Россией. Говорится о переходе от военной помощи к вопросу восстановления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, которые цитирует издание "Европейская правда".

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Европейский комиссар подчеркнул, что для ЕС главное – обеспечить справедливый и длительный мир, который сделает невозможным новую агрессию против Украины.

Но если будет перемирие или мирное соглашение, это, безусловно, повлияет на наше планирование. Приоритет сместится с военной поддержки на восстановление и реконструкцию,

– отметил Домбровскис.

По его словам, решение относительно будущей помощи будут принимать с учетом потребностей Украины.

"Это вопрос, который мы обязательно должны обсудить с украинской властью, чтобы понять, как адаптировать финансирование от международных доноров. В итоге все зависит от того, как долго продлится война и какой будет ее интенсивность", – объяснил еврокомиссар.

Он также отметил, что ЕС готов корректировать свою поддержку в зависимости от обстоятельств. В частности, это касается уже запланированной помощи на 2025 год – как в случае уменьшения или прекращения военной поддержки со стороны США, так и в случае достижения прогресса в установлении перемирия или подписании мирного соглашения.