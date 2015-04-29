Совместный оборонный завод, артиллерия и снаряды: как Финляндия помогает Украине оружием и деньгами

Финляндия стала восьмой страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности в 2024 году – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Финляндской Республикой.

Это соглашение по безопасности, заключено 3 апреля 2024 года, дополнило серию двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Финляндии – читайте в материале.

Всего по состоянию на 3 апреля 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Финляндией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Финляндия в рамках соглашения по безопасности

Как и большинство других двусторонних соглашений в рамках этой серии, соглашение по безопасности с Финляндией предусматривает комплексное двустороннее сотрудничество по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки положения соглашения по безопасности не содержат конкретных подробностей относительно денежной суммы, которую Финляндия обязана инвестировать в военную помощь Украине в 2024 году и в дальнейшем. В то же время соглашение закрепляет обязательства Финляндии обеспечивать Украину оборонными средствами, основанными на критических потребностях Украины, в частности боеприпасами.

Кроме этого, военное сотрудничество между странами включает инвестиции в украинский ОПК и потенциальное совместное оборонное производство, а также проведение учений для украинских военнослужащих в рамках миссии ЕС EUMAM и учебной миссии INTERFLEX.

Как и в каких объемах Финляндия поддерживала Украину за год

Финляндия обеспечила системное выполнение своих обязательств по двустороннему соглашению по безопасности, отдавая предпочтение комплексной военной поддержке, сотрудничеству в ОПК и гуманитарной помощи Украине.

Военная поддержка

Финляндия подобно нескольким другим странам не распространяет публично информацию о количестве и номенклатуре вооружения, которым обеспечивает Украину.

С 3 апреля 2024 года до 3 апреля 2025 года Финляндия объявила 6 комплексных оборонных пакетов для Украины на сумму 900 миллионов евро, однако подробности о наполнении этих пакетов не разглашают из соображений безопасности. В официальных заявлениях военно-политическое руководство Украины и Финляндии сообщило лишь обобщенно о поставках Украине в рамках этих пакетов 155-мм артиллерийских снарядов, средств для ПВО, а также зимнего снаряжения для украинских военнослужащих.

Несмотря на секретность предоставленной военной помощи, в течение года финские и украинские чиновники несколько раз подтверждали, что Финляндия позволила ВСУ использовать переданное вооружение для нанесения ударов по территории России.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Финляндия предоставила Украине вооружения и военной техники на более чем 2,7 миллиарда евро, отправив 28 комплексных пакетов военной поддержки.



Таким образом Финляндия вошла в пятерку мировых лидеров по количеству предоставленной Украине военной и невоенной помощи относительно своего ВВП и обеспечила Украину помощью на 0,98% своего ВВП.

В 2024 году важным вкладом Финляндии в усиление обороноспособности Украины стала инвестиция на сумму 30 миллионов евро в "чешскую инициативу" по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Кроме этого, Финляндия присоединилась к Коалиции артиллерии и Коалиции бронетанковых возможностей, а также предоставила свои средства для наращивания военно-морских возможностей Украины, хотя подробности этой военной поддержки со стороны Финляндии остаются конфиденциальными.



Финский бронетранспортер XA-180 в ВСУ, декабрь 2022 / Фото Командования морской пехоты

Сотрудничество в ОПК

Оборонное взаимодействие с Финляндией значительно укрепило беспилотные способности Украины. В конце ноября 2024 года финский оборонный концерн Summa Defense Ltd анонсировал строительство на территории Финляндии завода по производству беспилотников совместно с украинскими оборонными компаниями. Основной целью предприятия является увеличение мощностей производства БПЛА, а также наземных и морских дронов для Украины.

А уже в январе 2025 года другая финская оборонная компания – Insta Group Oy – представила новый ударный дрон Steel Eagle ER, разработанный совместно с украинскими специалистами для нужд Сил обороны Украины. Особенностью ударных дронов этой серии, которые уже доступны для украинского оборонного рынка, является большой радиус действия и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще одним важным решением Финляндии для укрепления двустороннего сотрудничества между финским и украинским ОПК стала программа производства нового вооружения финскими оборонными компаниями для Украины. В конце февраля 2025 года Министерство обороны Финляндии анонсировало новую программу военной поддержки Украины, в рамках которой правительство Финляндии будет закупать для Украины новое оружие у отечественного ОПК на сумму 660 миллионов евро. Таким образом ВСУ будут получать современное вооружение, а ОПК Финляндии будет обеспечен заказами на длительное время.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Финляндия присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

В конце октября 2024 года ЕС одобрил решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.



Президент Зеленский и президент Финляндии Стубб / Фото Pekka Lähteenmäki

По состоянию на 3 апреля 2025 года Украина получила уже 2 транша от ЕС на сумму 4 миллиарда евро в рамках программы ERA. Эти средства ЕС направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины.

Кроме участия в коллективных инициативах ЕС, Финляндия осенью 2024 года заморозила российские активы в своей юрисдикции. В ответ на запрос НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации убытков, которые компания понесла в результате экспроприации ее активов в Крыму Россией в 2014 году, Финляндия наложила арест на российские активы, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Речь идет о более 40 объектах недвижимости на территории Финляндии, в частности резиденции российских дипломатов.

Обучение и тренировки украинских военных

Финляндия присоединилась к двум основным учебным миссиям по подготовке украинских военнослужащих – миссии ЕС EUMAM Ukraine и учебной миссии INTERFLEX, которую инициировала Великобритания.

С 2022 года до конца 2024 года страны-участницы этих двух учебных миссий, среди которых и Финляндия, подготовили более 120 тысяч украинских военных к выполнению различных боевых задач.

За это время к проведению базовой и специализированной подготовки украинских военных в рамках миссии EUMAM присоединились более 200 финских инструкторов.

Дополнительно к этим коллективным миссиям Финляндия в начале 2025 года вместе с другими балтийскими и нордическими странами начала подготовку "Нордично-Балтийской бригады" ВСУ – бригады численностью от 3 до 5 тысяч военнослужащих, которых совместными усилиями полностью подготовят и обеспечат необходимым оборудованием Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.



Эстонские и украинские военные на учениях, март 2023 года / Фото из архива EDF

Санкции против России и ее сторонников

Поскольку Финляндия является страной-членом ЕС, она усиливала санкционное давление на Россию и ее сторонников в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

За год имплементации соглашения по безопасности – с 3 апреля 2024 года до 3 апреля 2025 года – Европейский Союз объявил 3 комплексные пакеты санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Особенно эффективными стали 2-й и 3-й пакеты санкций ЕС за этот год, или же 15-й и 16-й пакеты санкций ЕС в целом, в рамках которых под санкции попали 126 судов теневого флота РФ, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания, военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, 13 региональных банков, которые способствуют работе российской финансовой и банковской систем, 53 торговых субъектов, которые усиливают ОПК РФ, в частности в Китае, Индии, ОАЭ, Сингапуре и Узбекистане.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Для укрепления кибервозможностей Украины Финляндия присоединилась к IT-коалиции, которая в течение 2024 года аккумулировала 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ИТ и кибербезопасности.

Финляндия также приложила значительные усилия для усиления гражданской защиты Украины. Так, в январе 2025 года Финляндия доставила в Украину грузовик со средствами индивидуальной защиты и химическими детекторами, которые призваны обеспечить потребности спасательных служб в случае реагирования на химические, биологические, радиологические или ядерные чрезвычайные ситуации.

Кроме этого, Финляндия играет ключевую роль в программе по развитию гражданских укрытий на территории Украины. В частности, 19 марта 2025 года Украина и Финляндия подписали Совместное письмо о намерениях, который очертил создание Коалиции укрытий гражданской защиты при лидерстве Финляндии.



В рамках этой Коалиции Финляндия будет активно способствовать строительству системы укрытий гражданской защиты в Украине на основе успешного отечественного опыта, ведь только в Хельсинки построено более 5500 укрытий для 900 тысяч человек.

Разминирование украинских территорий

В течение года имплементации соглашения по безопасности Финляндия поддерживала разминирование украинских территорий в рамках Коалиции по разминированию.

За 2024 год 22 страны-участницы Коалиции, среди которых и Финляндия, аккумулировали более 50 миллионов евро на разминирование, а также передали Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений, 41 бронированную машину и 330 миноискателей.

Дополнительно более 4000 украинских специалистов из инженерных подразделений ВСУ и Государственной специальной службы транспорта прошли специализированную подготовку по стандартам НАТО и IMAS на территории стран-участниц Коалиции.

А в феврале 2025 года Коалиция по разминированию анонсировала выделение 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования украинских территорий до 2027 года, из которых 130 миллионов евро страны-участницы направят на эти цели в 2025 году.

Поддержка энергетической инфраструктуры

С начала полномасштабного вторжения России до конца 2024 года Финляндия обеспечила Украину более 200 трансформаторами и 500 генераторами различных типов.

А во время массированных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры – весной и летом 2024 года – Украина получила от Финляндии и еще 13 государств-партнеров 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,4 тысячи тонны. Предоставленное оборудование было распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавших от российских атак.

Дополнительно Финляндия инвестировала 1 миллион евро до конца 2025 года в развитие радиационной и ядерной безопасности Украины.

Поскольку Финляндия сопредседательствует в рабочей группе по пункту 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность", она инвестировала 5 миллионов евро в энергоэффективное восстановление разрушенных Россией украинских школ и детских садов в рамках программы зеленого восстановления Украины, которую инициировала Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO).

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Украина является крупнейшим партнером Финляндии в сфере развития и гуманитарной поддержки. С начала полномасштабного вторжения России до конца 2024 года Финляндия выделила более 1 миллиарда евро на гуманитарную помощь Украине.

А в 2024 – 2028 годах финский бюджет сотрудничества с Украиной в сфере развития предусматривает выделение еще 290 млн евро на различные программы гуманитарной поддержки, среди которых реформа общего среднего образования, восстановление пострадавшей инфраструктуры и приближение вступления Украины в ЕС.

Для макрофинансовой поддержки Украины Финляндия сделала вклад в 35 миллионов евро на трехлетний срок (2022 – 2025 годы) в проект Всемирного банка PEACE, который помогает украинскому правительству покрыть приоритетные расходы государственного бюджета в социальной сфере.

Немалым достижением также стало Рамочное соглашение о кредитах на восстановление и реконструкцию Украины на сумму до 50 миллионов евро, которое подписали Украина и Финляндия в ноябре 2024 года. В рамках этого документа запланировано, что в 2025 – 2026 годах Финляндия обеспечит Украину инвестициями с грантовой составляющей минимум в 35% на проекты в энергетике, образовании, инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Значительное внимание Финляндия уделяет зеленой реконструкции Украины, поскольку страна является сопредседателем рабочей группы по пункту 8 Формулы мира "Экологическая безопасность". Поэтому Финляндия выделила 2,5 миллиона евро Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на 2024 – 2026 годы для оценки воздействия войны на окружающую среду и зеленое восстановление Украины, а также дополнительные 4 миллиона евро на программы, направленные на улучшение мониторинга качества воды и почв в Украине.

Кроме значительных финансовых взносов в разносторонние программы поддержки Украины, Финляндия помогала Украине в рамках ряда индивидуальных инициатив.

С 3 апреля 2024 года до 3 апреля 2025 года Финляндия передала Украине не менее 15 современных автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи военнослужащим и гражданским на Востоке Украины.

Для поддержки сферы здравоохранения Финляндия и Украина в октябре 2024 года также подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает строительство реабилитационного центра для физической и психологической реабилитации украинских детей, пострадавших от полномасштабной войны России против Украины. Финансирование проекта стоимостью около 150 миллионов евро в течение следующих 5 – 7 лет осуществит финский фонд детской больницы и научно-исследовательского института "Надежда".

Привлечение России к ответственности

Финляндия присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала в конце марта 2025 года страны-участницы, в том числе и Финляндия, завершили разработку трех проектов документов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, в частности проекта устава специального трибунала. Следующими шагами будут политическая проработка этих документов и их передача Совету Европы для непосредственного запуска трибунала.

Кроме этого, Финляндия активно участвовала в деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей, благодаря которой в 2024 году Украина вернула домой почти 600 депортированных Россией детей.

В начале 2025 года Финляндия также впервые привлекла к ответственности россиянина, ответственного за совершение военных преступлений в Украине. Так, 14 марта 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил российского неонациста и экс-командира ДШРГ "Русич" Яна Петровского к пожизненному заключению за четыре военных преступления, совершенные на территории Украины в 2014 – 2015 годах.