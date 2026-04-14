ПВО, дроны и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новых пакетах военной помощи Украине после переговоров с Владимиром Зеленским. Страны также подписали соглашение о стратегическом партнерстве и расширении сотрудничества.

Германия усиливает поддержку Украины. Об этом Мерц сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о новом пакете помощи от Германии?

Мерц отметил, что стороны подняли двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства – то есть более тесного и долгосрочного сотрудничества в ключевых сферах.

Германия планирует передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы. Отдельно договорились о совместном производстве дронов.

Также 14 апреля подписали дополнительные соглашения, в частности протокол о намерениях между министерствами обороны – он предусматривает электронный обмен военными данными.

Кроме оборонной сферы, Украина и Германия усиливают сотрудничество в цифровизации и модернизации государственных услуг. Берлин также будет помогать Украине с энергобезопасностью, в частности с подготовкой к следующей зиме.

Стороны договорились и о культурном сотрудничестве. В 2027 – 2028 годы планируют сделать годы украинско-немецкой культуры. Уже в этом году должна состояться конференция коммунальных партнерств.

Кроме того, обсуждали вопросы возвращения украинских беженцев домой и координацию политики относительно выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия по программе PURL на Ближний Восток. Министр обороны Германии Борис Писториус не смог подтвердить информацию о перенаправлении американского оружия, которое было предназначено для Украины.

