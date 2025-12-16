ЕС увеличивает военную поддержку: Германия передала Киеву еще два Patriot и уже девятую IRIS-T

Украина получила от Германии две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. В следующем году в планах Берлина отправить Киеву еще больше вооружения, в частности ракеты AIM-9 Sidewinder.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время открытия 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), пишет 24 Канал.

Какое вооружение недавно передала Украине Германия?

Во вторник, 16 декабря, на 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Германии заявил, что Украина получила от Берлина две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. По словам Писториуса, от последнего заседания Рамштайн Германия ощутимо помогла усилить противовоздушную оборону Украины.

В частности, путем поставки двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным также благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T,

– заявил министр.

Писториус сообщил, что в 2026 году Украина получит "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder" со складов Германии. А также кроме финансирования полного военного пакета по программе PURL на сумму 500 миллионов долларов, Берлин предоставит дополнительные 200 миллионов долларов для закупки необходимого вооружения со складов США через программу НАТО PURL. В то же время министр выразил благодарность Норвегии, Нидерландам и Польше за быструю и слаженную координацию финансирования дополнительных пакетов военной помощи PURL для Украины.

Писториус добавил, что в 2026 году Германия достигнет рекордного показателя в общем объеме помощи Украине. Она составит 11,5 миллиарда евро. "Увеличение нашей поддержки посылает четкий сигнал: Германия стоит рядом с Украиной", – подчеркнул он.

Когда новые системы Patriot прибыли в Украину из Германии?