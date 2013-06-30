Вертолеты, танки Leopard и БТР M113: как Португалия помогает Украине в войне с Россией

28 мая 2024 года, Украина подписала три соглашения по безопасности с государствами-партнерами. Одним из них стало двустороннее соглашение с Португалией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Португалией.

Это соглашение стало двенадцатым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Португалии – читайте дальше.

По состоянию на 28 мая 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Португалией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Португалия в рамках соглашения по безопасности

В рамках соглашения по безопасности Украина и Португалия закрепили комплексное партнерство по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Защита критической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Португалия обязалась направить не менее 126 миллионов евро на закупку вооружения и военной техники для Украины в 2024 году, в частности путем усиления авиационных и морских возможностей Украины.

Как и в каких объемах Португалия поддерживала Украину

В течение первого года выполнения соглашения по безопасности военная поддержка оставалась приоритетной сферой помощи со стороны Португалии, в отличие от некоторых других пунктов, предусмотренных положениями соглашения.

Военная поддержка

В 2024 году Португалия перевыполнила план военной поддержки, заложенный в соглашении по безопасности. Вместо анонсированных 126 миллионов евро, Португалия направила 226 миллионов евро на военную помощь Украине.

В частности, еще весной 2024 года Португалия сделала вклад на сумму 100 миллионов евро в "чешскую инициативу" по закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.

Дополнительно страна выделила 52 миллиона евро Коалиции дронов для закупки и производства по запросам Сил обороны Украины беспилотников различных типов на территории Португалии.

За год выполнения соглашения по безопасности Португалия передала Украине две партии вертолетов. Первую партию из 6 вертолетов Ка-32, которые предназначены для транспортировки грузов и проведения поисково-спасательных операций, Украина получила в начале сентября 2024 года. Реализация этого проекта длилась 2 года, ведь оборонное ведомство Португалии анонсировало передачу Украине этих вертолетов еще осенью 2022 года.



Вертолеты Ка-32 / Фото Министерство обороны Португалии

Вторую партию, в состав которой вошли 8 вертолетов SA-330 Puma, Португалия прислала Украине в конце 2024 года. Особенностью этих вертолетов является использование современных систем управления огнем для поражения надводных и подводных целей врага, что делает возможным запуск противокорабельных ракет Exocet.



Вертолет SA 330S Puma ВВС Португалии / Фото Francisco Brito Alves

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения России Португалия передала Украине десятки БТР M113, 3 танка Leopard 2A6, 5 медицинских бронемашин на базе M113 и M577, 105-мм гаубицы, а также боеприпасы различных калибров.

Сотрудничество в ОПК

Еще с 2022 года Украина начала налаживать и укреплять двустороннее сотрудничество с португальской оборонной компанией Tekever, которая специализируется на производстве беспилотников для разведки, наблюдения и наведения на цель.

Силы обороны Украины используют два типа дронов, разработанных компанией Tekever, – БПЛА AR3 и БПЛА AR5. Оба комплекса предназначены для ведения разведки на море и на суше, однако система AR5 является более усовершенствованной, по сравнению с AR3. Дроны AR5 больше по размерам, могут нести полезную нагрузку весом до 50 кг, вместо 4 кг в версии AR3, и имеют большую продолжительность полета.

В компании Tekever официально сообщили, что за 3 года применения их дронов в российско-украинской войне Силам обороны Украины удалось нанести ущерб врагу на сумму более 4 миллиардов долларов США, в частности путем уничтожения двух систем ПВО С-400.

Украина и Tekever продолжают углублять двустороннее сотрудничество. В апреле 2025 года руководство компании заявило об открытии представительства в Украине. Это значительно ускорит темпы обслуживания БПЛА, увеличит возможности для обучения операторов дронов на территории Украины и расширит сотрудничество с украинским ОПК.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Португалия присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов о возможности передачи доходов от замороженных российских активов Украине в конце весны 2024 года.

Через несколько месяцев – в июле – Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1,5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК.



Второй подобный транш за счет доходов от замороженных российских активов на военную помощь ЕС анонсировал в мае 2025 года. В частности почти 1,9 миллиарда евро Евросоюз выделит на усиление ОПК Украины, закупку артиллерии и боеприпасов, а еще – на усиление украинской ПВО.

Кроме этого, в конце октября ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

По состоянию на 28 мая 2025 года Украина получила уже 4 транша от ЕС на сумму 6 миллиардов евро в рамках программы ERA. Эти средства ЕС направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины.

Обучение и тренировки украинских военных

Поскольку Португалия является страной ЕС, она присоединилась к миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих EUMAM. С 2022 года страны-участницы этой миссии, в том числе и Португалия, в целом подготовили уже более 75 000 украинских военных к выполнению различных боевых задач.

Как участница Коалиции авиационных возможностей Португалия еще весной 2023 года анонсировала подготовку украинских пилотов истребителей F-16, а также инженерного состава. Так, Португалия присоединилась к группе из 11 стран, которые обязались организовать учебную программу для пилотов, техников и вспомогательного персонала Воздушных сил Украины.



В частности, течение 2025 года норвежские военные инструкторы тренируют украинских пилотов F-16 и наземные экипажи на авиабазах португальских Воздушных сил.

Санкции против России и ее сторонников

Португалия усиливает санкционное давление на Россию в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

С 28 мая 2024 года до 28 мая 2025 года ЕС объявил 4 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор России, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

За этот год под санкции ЕС попали 342 судна "теневого флота" России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе, а также субъекты, которые усиливают ОПК РФ, в частности в Китае, КНДР, Индии, ОАЭ, Иране, Сингапуре, Узбекистане, Турции, Казахстане и Сербии.

Дополнительно Евросоюз расширил запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, на доступ к портам российским судам, на полеты над территорией ЕС и на экспорт в Россию товаров, которые способствуют усилению российского ОПК.



Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру / Фото ОП

Невоенная безопасность и гражданская защита

Соглашение по безопасности с Португалией содержит положения о сотрудничестве в укреплении кибербезопасности и информационной безопасности Украины, борьбе с гибридными угрозами со стороны России и усилении гражданской защиты. Однако в течение первого года выполнения этого соглашения официальные ведомства Украины и Португалии не сообщали о подобной невоенной поддержке со стороны Португалии.

В частности Португалия, в отличие от 17 других государств-партнеров Украины, не присоединилась к IT-коалиции – крупнейшей коллективной инициативе по поддержке Минобороны Украины и ВСУ в сферах IT, связи и кибербезопасности.

Разминирование и защита критической инфраструктуры

Как и предоставление невоенной поддержки, участие Португалии в гуманитарном разминировании украинских территорий и защите критической инфраструктуры предусмотрено положениями соглашения по безопасности. В то же время официальные профильные ведомства обеих стран не обнародовали публичную информацию о помощи Португалии в этих сферах в течение первого года имплементации соглашения.

Так, Португалия не присоединилась к крупнейшей по количеству стран-участниц коалиции возможностей – Коалиции по разминированию. Именно в рамках этого коллективного механизма другие 22 государства-партнера регулярно передают Украине специализированную технику и оборудование для разминирования, а также обеспечивают подготовку специалистов по противоминной деятельности.

Подобным образом еще в начале 2024 года Украина и Португалия начали переговоры о сотрудничестве в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры и развитии возобновляемой энергетики Украины. Однако официальной информации о более конкретных шагах Португалии для усиления устойчивости критической инфраструктуры Украины в течение года выполнения соглашения не было.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Португалия присоединилась к гуманитарной поддержке Украины в сферах продовольственной безопасности, экономического партнерства и восстановления.

Еще с 2023 года Португалия участвует в гуманитарной инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Этот проект призван уменьшить вред для мировой продовольственной системы, который нанесла и продолжает наносить Россия путем блокады и обстрелов украинских портов. В течение 2023 и 2024 годов Португалия направила 7 миллионов евро на эту коллективную инициативу для преодоления глобального продовольственного кризиса в условиях полномасштабной войны России против Украины.

В сфере экономического партнерства Украина значительно углубила взаимодействие с Агентством по инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP). В конце 2024 года это Агентство провело серию тренингов по привлечению прямых иностранных инвестиций, продвижению украинского бизнеса на международные рынки, развитию e-commerce, а также поддержке участия в глобальных закупках для специалистов UkraineInvest – правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций. AICEP также активно поддерживает португальские компании, которые уже работают в Украине, и продвигает идею расширения португальского бизнеса путем привлечения инвестиций.

Восстановление стало еще одним важным направлением поддержки со стороны Португалии. Эта страна присоединилась к восстановлению объектов образования в Житомирской области, в частности Житомирского лицея №25, здание которого было разрушено в результате российского авиаудара 4 марта 2022 года.

Для поддержки украинского образования Португалия также в 2024 году инвестировала 160 тысяч евро в создание двух "Школ Супергероев" в Черниговской и Черкасской областях. Этот проект существует при поддержке Фонда Елены Зеленской и предоставляет возможность детям, которые проходят длительное стационарное лечение, продолжать обучение в школе.

Привлечение России к ответственности

Португалия присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Португалия и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала, и официально завершили работу Коалиции. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом должно стать подписание двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Трибунал будет работать в Гааге, а его юрисдикция будет распространяться на 20 – 30 человек, в частности Путина, Лаврова и Лукашенко. В случае обвинения виновных будет ждать до 30 лет за решеткой или пожизненное заключение. Ожидается, что трибунал сможет начать работу уже в 2026 году.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в том числе и Португалия, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.

С начала полномасштабного вторжения России Португалия также делала индивидуальные взносы для ускорения привлечения РФ к ответственности. Так, весной 2023 года Португалия выделила 75 тысяч евро на поддержку Международного уголовного суда в сборе доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине, а также направила на 6 месяцев национального эксперта из Судебной полиции в Офис прокурора МУС.