Канада выделяет более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Отмечается также, что это оружие будет в Украине уже в сентябре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время торжеств ко Дню Независимости.

Какую помощь Канада предоставит Украине?

Во время визита в Киев Марк Карни заявил, что Канада не имеет иллюзий относительно величия украинской борьбы, и заверил, что украинцы не должны сомневаться в преданности канадцев их делу – свободе и суверенитету.

На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце,

– сказал Карни.

Напомним, премьер-министр Канады прибыл в Украину в День Независимости. После этого политик также посетит Польшу, Германию и Латвию.

Цель визита Карни – усилить стратегическое партнерство между странами и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

Военная помощь для Украины: последние новости