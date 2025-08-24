Украина получит вооружение от Канады на более чем 1 миллиард долларов: Карни рассказал детали
- Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов, которая включает дроны, боеприпасы и бронетехнику.
- Во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что это вооружение будет в Украине уже в сентябре.
Канада выделяет более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине. Отмечается также, что это оружие будет в Украине уже в сентябре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время торжеств ко Дню Независимости.
Читайте также Трамп заявил, что США готовы оказать Украине поддержку с воздуха в случае мирного соглашения
Какую помощь Канада предоставит Украине?
Во время визита в Киев Марк Карни заявил, что Канада не имеет иллюзий относительно величия украинской борьбы, и заверил, что украинцы не должны сомневаться в преданности канадцев их делу – свободе и суверенитету.
На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце,
– сказал Карни.
Напомним, премьер-министр Канады прибыл в Украину в День Независимости. После этого политик также посетит Польшу, Германию и Латвию.
Цель визита Карни – усилить стратегическое партнерство между странами и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.
Военная помощь для Украины: последние новости
- В День Независимости стало известно, что Норвегия и Германия оплатят две системы Patriot, в том числе и ракеты. Сейчас комплексы находятся в Германии, их отправят в Украину как можно скорее. Кроме того, Норвегия также участвует в закупке радиолокационных систем от немецкого производителя Hensoldt и противовоздушной обороны от Kongsberg.
- Также, по данным СМИ, Администрация Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Это оружие должно быть поставлено в нашу страну примерно через 6 недель.