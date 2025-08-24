Україна отримає озброєння від Канади на понад 1 мільярд доларів: Карні розповів деталі
- Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів, яка включає дрони, боєприпаси та бронетехніку.
- Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що це озброєння буде в Україні вже в вересні.
Канада виділяє понад 1 мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Зазначається також, що ця зброя буде в Україні вже у вересні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час урочистостей до Дня Незалежності.
Читайте також Трамп заявив, що США готові надати Україні підтримку з повітря в разі мирної угоди
Яку допомогу Канада надасть Україні?
Під час візиту до Києва Марк Карні заявив, що Канада не має ілюзій щодо величі української боротьби, та запевнив, що українці не повинні сумніватися у відданості канадців їхній справі – свободі та суверенітету.
На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде направлено на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть уже наступного місяця,
– сказав Карні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади прибув до України в День Незалежності. Після цього політик також відвідає Польщу, Німеччину та Латвію.
Мета візиту Карні – посилити стратегічне партнерство між країнами та зміцнити співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.
Військова допомога для України: останні новини
У День Незалежності стало відомо, що Норвегія і Німеччина оплатять дві системи Patriot, зокрема й ракети. Наразі комплекси знаходяться в Німеччині, їх відправлять до України якомога швидше. Окрім того, Норвегія також бере участь у закупівлі радіолокаційних систем від німецького виробника Hensoldt та протиповітряної оборони від Kongsberg.
Також, за даними ЗМІ, Адміністрація Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Ця зброя має бути поставлена у нашу країну приблизно за 6 тижнів.