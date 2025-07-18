Стала известна дата нового "Рамштайна": будет присутствовать глава Пентагона Хэгсет
- Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 21 июля, будут председательствовать Великобритания и Германия.
- На заседании ожидают министра обороны США Пита Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте и новоназначенного командующего сил Альянса в Европе Алексуса Гринкевича.
- Встреча станет первой после перестановок в украинском правительстве, в частности назначение Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник, 21 июля. На нем ожидают увидеть и главу Пентагона Пита Гегсета.
На заседании будут председательствовать Великобритания и Германия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Что известно о следующем заседании формата "Рамштайн"?
21 июля состоится новое заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". Сопредседателями встречи выступят Великобритания и Германия.
В заявлении Объединенной делегации Великобритании в НАТО указано, что среди участников ожидают министра обороны США Пита Хэгсета, генсека НАТО Марка Рютте и новоназначенного командующего сил Альянса в Европе Алексуса Гринкевича.
Эта встреча станет первой после перестановок в украинском правительстве – в частности после назначения Дениса Шмыгаля на должность министра обороны вместо Рустема Умерова.
Напомним, Украина и партнеры начинают совместное производство вооружения, в частности дронов, ракет и боеприпасов, в рамках инициативы "Рамштайн". Об этом рассказал экс-министр обороны Рустем Умеров.