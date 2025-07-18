На засіданні головуватимуть Британія та Німеччина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про наступне засідання формату "Рамштайн"?

21 липня відбудеться нове засідання Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Співголовами зустрічі виступлять Велика Британія та Німеччина.

У заяві Об'єднаної делегації Британії у НАТО вказано, що серед учасників очікують міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте та новопризначеного командувача сил Альянсу в Європі Алексуса Гринкевича.

Ця зустріч стане першою після перестановок в українському уряді – зокрема після призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова.

Нагадаємо, Україна та партнери розпочинають спільне виробництво озброєння, зокрема дронів, ракет та боєприпасів, в рамках ініціативи "Рамштайн". Про це розповів ексміністр оборони Рустем Умєров.