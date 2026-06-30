В НАТО разгорелся спор по поводу 70 миллиардов евро для Украины за несколько дней до саммита, – СМИ

Страны-члены НАТО за несколько дней до саммита Альянса продолжают согласовывать текст итоговой декларации, в частности вопросы долгосрочной военной поддержки Украины. В частности, обсуждается вопрос о выделении нашей стране помощи в размере 70 миллиардов евро.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

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Почему у НАТО возникли проблемы с 70 миллиардами для Украины?

По информации издания, послы стран НАТО уже согласовали положение, согласно которому союзники в 2026 году должны предоставить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, поддержку и подготовку военных.

Впрочем, продолжаются дискуссии по поводу пункта, предусматривающего сохранение такого же уровня помощи и в 2027 году. По данным собеседников FAZ, против упоминания 2027 года выступает Италия, поэтому эта часть документа пока остается несогласованной. Для завершения переговоров запланирована дополнительная встреча послов НАТО.

Как отмечает издание, именно закрепление поддержки на два года считается одним из ключевых достижений будущей декларации, за которое активно выступает Германия.

Сумма в 70 миллиардов евро не основана на отдельной военной оценке потребностей Украины. Она состоит из 30 миллиардов евро кредитной программы Европейского Союза для Украины и еще 40 миллиардов евро, которые союзники согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Если аналогичный уровень финансирования будет утвержден и на 2027 год, общий объем помощи за два года составит 140 миллиардов евро.

FAZ напоминает, что в 2024 году тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал сразу закрепить двухлетнее финансирование Украины. Однако тогдашний президент США Джо Байден не поддержал эту идею, заявив, что не может ограничивать решения своего преемника и Конгресса.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа США, по данным издания, прекратили военную помощь Украине, и основное финансовое бремя перешло к европейским союзникам и Канаде.

Весной генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предложение Эстонии, согласно которому страны Альянса могли бы ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25 процента своего валового внутреннего продукта. Без учета США это обеспечило бы около 60 миллиардов евро ежегодно.

Однако эту инициативу, по информации FAZ, не поддержали Франция, Италия и Испания, которые заявили, что уже вносят взносы через кредитную программу ЕС для Украины.

В то же время Германия продолжает выступать за более прозрачное распределение финансовой нагрузки между союзниками. Министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль заявил после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, что европейские страны и Канада уже обеспечивают 98 процентов финансовых расходов на военную поддержку Украины.

По словам Вадефуля, союзники должны не только гарантировать нынешний уровень помощи, но и обеспечить аналогичное финансирование на следующий год, чтобы продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины.

По данным FAZ, в проекте декларации саммита также содержится формулировка о том, что "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность". В то же время европейским странам не удалось добиться включения более сильных формулировок о неразрывной связи между безопасностью Украины и безопасностью Европы.

Напомним, саммит НАТО должен состояться в турецкой Анкаре 7 – 8 июля. Ожидается, что Украина станет одной из важных тем обсуждения на встрече, в частности помощь нашему государству в борьбе против российского агрессора.