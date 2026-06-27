Об этом он заявил в интервью CBS News.

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Что сказал Сикорский о планах России?

Сикорский отметил, что нужно дать понять Путину, что о его планах известно.

"Это будет абсолютно неприемлемо, и мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", — отметил он.

Польский министр добавил, что, по его мнению, успешное сопротивление Украины, которое в этом году даже начало менять ход войны в пользу Киева, пока лишило Россию ресурсов, необходимых для эффективного вторжения на восточный фланг НАТО.

Украина, безусловно, одержала победу в Чёрном море. Россия, безусловно, не обладает воздушным превосходством над Украиной. Она может запускать ракеты и беспилотники, но не может свободно летать над Украиной. Наземная война зашла в тупик, и, похоже, Украина получила огневой контроль над стратегической автомагистралью из Донбасса в Крым. Войны никогда не бывают линейными. Они проходят через различные фазы. Но похоже, что фаза, когда Россия владела инициативой, закончилась,

– сказал он.

Сикорский также добавил, что Украина и Польша должны преодолеть разногласия и сосредоточиться на своём общем враге в Москве.

"Речь идет не о том, чтобы люди бросались друг другу в объятия. Речь идет о решении не повторять плохих вещей и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной", – сказал министр.

Он отметил, что нельзя позволить Путину воспользоваться нашими разногласиями.

К слову, из-за угрозы со стороны России в Германии могут вернуть обязательную военную службу. От этой практики страна отказалась в 2011 году.