Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на дипломатичні джерела.

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Чому у НАТО виникли проблеми із 70 мільярдами для України?

За інформацією видання, посли країн НАТО вже погодили положення, за яким союзники у 2026 році мають надати Україні 70 мільярдів євро на військову техніку, підтримку та підготовку військових.

Втім, дискусії тривають щодо пункту, який передбачає збереження такого ж рівня допомоги й у 2027 році. За даними співрозмовників FAZ, проти згадки 2027 року виступає Італія, тому ця частина документа поки залишається неузгодженою. Для завершення переговорів заплановано додаткову зустріч послів НАТО.

Як зазначає видання, саме закріплення підтримки на два роки вважається одним із ключових досягнень майбутньої декларації, за яке активно виступає Німеччина.

Сума у 70 мільярдів євро не ґрунтується на окремій військовій оцінці потреб України. Вона складається з 30 мільярдів євро кредитної програми Європейського Союзу для України та ще 40 мільярдів євро, які союзники погодили на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Якщо аналогічний рівень фінансування буде затверджений і на 2027 рік, загальний обсяг допомоги за два роки становитиме 140 мільярдів євро.

FAZ нагадує, що у 2024 році тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонував одразу закріпити дворічне фінансування України. Однак тодішній президент США Джо Байден не підтримав цю ідею, заявивши, що не може обмежувати рішення свого наступника та Конгресу.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа США, за даними видання, припинили військову допомогу Україні, і основний фінансовий тягар перейшов до європейських союзників та Канади.

Навесні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав пропозицію Естонії, згідно з якою країни Альянсу могли б щороку спрямовувати на військову допомогу Україні 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту. Без урахування США це забезпечило б близько 60 мільярдів євро щороку.

Однак цю ініціативу, за інформацією FAZ, не підтримали Франція, Італія та Іспанія, які заявили, що вже роблять внески через кредитну програму ЄС для України.

Водночас Німеччина продовжує виступати за більш прозорий розподіл фінансового навантаження між союзниками. Міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль заявив після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, що європейські країни та Канада вже забезпечують 98 відсотків фінансових витрат на військову підтримку України.

За словами Вадефуля, союзники мають не лише гарантувати нинішній рівень допомоги, а й забезпечити аналогічне фінансування на наступний рік, щоб продемонструвати довгострокову підтримку України.

За даними FAZ, у проєкті декларації саміту також міститься формулювання, що "Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку". Водночас європейським країнам не вдалося домогтися включення більш сильних формулювань про нерозривний зв'язок між безпекою України та безпекою Європи.

Нагадаємо, саміт НАТО має відбутися у турецькій Анкарі 7 – 8 липня. Очікується, що Україна має стати однією з важливих тем обговорення на зустрічі, зокрема допомога нашій державі у боротьбі проти російського агресора.