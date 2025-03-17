Gepard, ракеты к ПВО и боеприпасы: Германия обновила список помощи Украине

В понедельник, 17 марта, Германия обновила список переданной Украине помощи. ВСУ получили новые установки GEPARD, ракеты к ПВО, а также больше дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Бундестага.

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Что вошло в обновленный список помощи

Так, в обновленном перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard и БПМ Marder, 3 самоходные зенитные установки GEPARD с запчастями. Правительство Германии передало больше ракет к ПВО IRIS-T SLM, а также:

10 тысяч боеприпасов для Gepard;

5 тысяч 155-миллиметрвовых боеприпасов;

2 тысячи боеприпасов 122 миллиметра;

50 разведдронов VECTOR

30 гусеничных дронов Gereon RCS;

30 систем обнаружения дронов.

Еще Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. Кроме этого было предоставлено 8 тысяч боеприпасов для 120-миллиметрового миномета, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Кстати, неделю назад министр обороны Рустем Умеров во время визита в Германию подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence, которая является производителем системы ПВО IRIS-T. Известно, что документ предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.