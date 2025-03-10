Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Чем особенное подписанное в Германии соглашение

Как отмечают в Минобороны, соглашение с производителем IRIS-T открывает путь к совместным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО. Также Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.

Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны,

– подчеркнул Умеров.

В министерстве отмечают, что защита украинского воздушного пространства и населенных пунктов остается приоритетным направлением. Системы IRIS-T уже доказали свою эффективность.

К слову, США приостановили военную помощь Украине, включая ракеты к системам ПВО Patriot. Это пока единственное подтвержденное средство против российской баллистики. Решение Трампа сильно ослабит возможности украинской ПВО.