В Германии рассказали, когда Украина получит первые дальнобойные ракеты, профинансированные Берлином

Первые украинские дальнобойные ракеты, производство которых профинансировала Германия, могут поступить на фронт уже до конца июля. В Берлине говорят, что это значительно усилит способности ВСУ в ближайшее время.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на генерала Бундесвера Кристиана Фройдинга в эфире телеканала ZDF. Первые украинские дальнобойные ракеты, производство которых профинансировала Германия, должны поступить в войска уже до конца июля.

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Германия профинансировала сотни ракет

По его словам, Берлин выделил средства на создание нескольких сотен украинских ракет дальнего радиуса действия. Кроме того, Германия готова предоставить Украине современные системы вооружения, способные бить глубоко по вражеской территории – по аэродромам, складах, командных пунктах и самолетах. Речь, в частности, о ракетах Taurus.

Фройдинг уточнил, что первые системы вооружения дальнего действия могут поступить уже в конце июля в рамках соглашения, заключенного между Киевом и Берлином в мае 2025 года. Это, по его словам, должно существенно усилить способности украинских сил обороны в ближайшие недели и месяцы.

К слову, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности закупить дополнительные системы Patriot в США для Украины, отметив необходимость укрепления ПВО Украины.

Евросоюз выделил Украине еще 1 миллиард евро из доходов от замороженных активов России для поддержки в борьбе с Россией.