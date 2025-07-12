Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерала Бундесверу Крістіана Фройдінга в етері телеканалу ZDF. Перші українські далекобійні ракети, виробництво яких профінансувала Німеччина, мають надійти до війська вже до кінця липня.

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Німеччина профінансувала сотні ракет

За його словами, Берлін виділив кошти на створення кількох сотень українських ракет дальнього радіусу дії. Крім того, Німеччина готова надати Україні сучасні системи озброєння, здатні бити глибоко по ворожій території – по аеродромах, складах, командних пунктах та літаках. Йдеться, зокрема, про ракети Taurus.

Фройдінг уточнив, що перші системи озброєння далекої дії можуть надійти вже наприкінці липня в межах угоди, укладеної між Києвом і Берліном у травні 2025 року. Це, за його словами, має суттєво посилити спроможності українських сил оборони у найближчі тижні та місяці.

До слова, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність закупити додаткові системи Patriot у США для України, наголосивши на потребі зміцнення ППО України.

Євросоюз виділив Україні ще 1 мільярд євро з доходів від заморожених активів Росії для підтримки у боротьбі з Росією.