Рубіо прояснив це під час перемовин на полях саміту країн АСЕАН у Куала-Лумпурі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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У чому позиція Трампа щодо передачі зброї Україні за рахунок НАТО?

Раніше Трамп заявив, що досяг згоди про фінансування військової допомоги Україні за рахунок Північноатлантичного альянсу. Рубіо наголосив, що йдеться не про нову модель постачання озброєння, а про вже відомий механізм, за яким країни Європи закуповують американську зброю та передають її Києву.

Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них,

– сказав держсекретар.

За його словами, США заохочують партнерів спочатку передавати зброю зі своїх резервів, а вже потім поповнювати запаси через закупівлі у Сполучених Штатів.

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент", – зазначив Рубіо.

Нагадаємо, Трамп відреагував на удар Росії по пологовому будинку у Харкові. Він сказав, що щось відбуватиметься, і ми це побачимо.