Пентагон проверил запасы: критической нехватки боеприпасов для Украины нет, – NBC News

Проверка запасов боеприпасов в Пентагоне не выявила критического дефицита, но поставки оружия Украине временно приостановили. Решение инициировали из-за необходимости переориентации ресурсов на сдерживание Китая.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Проверка американских военных запасов, после которой Пентагон приостановил поставки оружия Украине, не выявила критического дефицита.

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Пентагон проверил запасы и не обнаружил критической нехватки

По их словам, хотя уровень некоторых высокоточных боеприпасов несколько снизился, он не достиг минимально допустимого порога. Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что дальнейшая помощь Украине не подорвет боеспособность ВС США.

Решение о временном приостановлении поставок было инициировано министром обороны Питом Гегсетом и его заместителем Элбриджем Колби, который выступает за сокращение привлечения США в войну в Украине и переориентацию ресурсов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации Politico, это решение стало неожиданностью даже для части чиновников Госдепартамента и Конгресса. Ключевую роль в его одобрении сыграл Колби, а не Гегсет.

Официально власти США продолжают поддерживать Украину. В последние месяцы, на фоне активизации российских воздушных ударов по украинским городам, Киев неоднократно обращался к западным союзникам с просьбами усилить поставки систем противовоздушной обороны.