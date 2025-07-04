Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Проверка американских военных запасов, после которой Пентагон приостановил поставки оружия Украине, не выявила критического дефицита.

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Пентагон проверил запасы и не обнаружил критической нехватки

По их словам, хотя уровень некоторых высокоточных боеприпасов несколько снизился, он не достиг минимально допустимого порога. Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что дальнейшая помощь Украине не подорвет боеспособность ВС США.

Решение о временном приостановлении поставок было инициировано министром обороны Питом Гегсетом и его заместителем Элбриджем Колби, который выступает за сокращение привлечения США в войну в Украине и переориентацию ресурсов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации Politico, это решение стало неожиданностью даже для части чиновников Госдепартамента и Конгресса. Ключевую роль в его одобрении сыграл Колби, а не Гегсет.

Официально власти США продолжают поддерживать Украину. В последние месяцы, на фоне активизации российских воздушных ударов по украинским городам, Киев неоднократно обращался к западным союзникам с просьбами усилить поставки систем противовоздушной обороны.