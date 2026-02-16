В Британии уже полгода не может заработать завод по производству боеприпасов для ВСУ: какая причина

В Великобритании более чем на 6 месяцев задерживается открытие оборонного завода. Это предприятие должно было изготавливать боеприпасы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Почему откладывается открытие завода по изготовлению боеприпасов в Британии?

Журналисты отмечали, что новый британский завод должен был открыться в Гласкоуде, что на юге Уэльса. Ожидалось, что предприятие увеличит мощности Великобритании по производству артиллерийских снарядов в 16 раз, пополнив запасы, сокращающихся, и увеличив поставки для Украины.

В издании выяснили, что производство должно было стартовать еще летом 2025 года, но до сих пор не началось.

В ответ на запрос о комментарии компания BAE Systems подтвердила задержку, объяснив, что в прошлом году посреди строительства решили удвоить запланированные мощности предприятия.

Так, Великобритания хочет резко увеличить возможности производить снаряды на своей территории, чтобы уменьшить зависимость от других стран по боеприпасам. Ранее BAE Systems импортировала взрывчатку RDX, которую используют в артиллерийских снарядах, из США и Франции.

BAE заявила, что новое предприятие в Уэльсе резко увеличит производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поставив их в 16 раз больше, чем в 2023 году.

Журналисты добавляют, что задержка с открытием завода происходит на фоне колебаний британского правительства относительно военных расходов. План инвестиций в оборону столкнулся с критикой на фоне предупреждений, что британские вооруженные силы столкнутся с дефицитом финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 4 лет.

В The Guardian уточнили, что BAE производила от 3 до 5 тысяч 155-миллиметровых снарядов в год, а это означает, что даже обещание увеличить производство в 16 раз позволит производить только до 80 тысяч снарядов в год.

В конце концов BAE отказалась комментировать, когда именно планируется открытие завода в Гласкоуде.

Как Великобритания планирует военного помочь Украине еще?