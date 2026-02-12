Об этом сообщает The Times. Предположительно, Украине передадут одну из первых партий Nightfall, которые разрабатывают в сжатые сроки.

Смотрите также Украина разработала лазерную систему ПВО Sunray, – The Atlantic

Что за оружие Nightfall и чем оно уникально?

Это британская система баллистических ракет, которые несут боеголовку весом 200 килограммов на расстояние более 500 километров.

Собственно, о том, что Украина получит эту систему, сказано в конце статьи.

Система, которая получила название Nightfall, будет поставлена Украине, но "также станет основой для будущих проектов британских вооруженных сил в сфере ударов на большие расстояния", заявило правительство. Ожидается, что контракты на Nightfall будут заключены в марте,

– говорится в материале.

Именно британское правительство подает "сильные сигналы" разработчикам. А потому двое докторов наук Оксфордского университета, Филипп Керт и Марк Эвенц, которые разрабатывают европейские гиперзвуковые ракетные системы, привлекли 23 миллиона евро от инвесторов.



Как летит новая европейская гиперзвуковая ракета / Инфографика The Times

Ракеты производит британско-немецкая компания Hypersonica. Ее основали в 2024 году, штаб-квартира в Мюнхене. Основатели говорили, что планируют подготовить ракеты к развертыванию к концу десятилетия.

"Мы стремимся предоставить Европе возможности для нанесения высокоточных ударов, которые ей нужны, по необходимой цене и в необходимые сроки, и именно эти средства позволяют нам это сделать", – сказал Филип Керт.

В мае 2025 года Великобритания и Германия объявили о планах разработки ракет "глубокого удара" с дальностью более 2000 километров в рамках соглашения Trinity House о сотрудничестве в области обороны.

Интересно! Hypersonica – одна из 90 организаций, которых британское правительство выбрало в 2024 году для поддержки семилетней программы по развитию гиперзвуковых технологий стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

Hypersonica разрабатывает ракеты, которые могут маневрировать во время полета со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. На прошлой неделе компания провела первые испытания своих навигационных систем, разработанных всего за 9 месяцев, с пусковой площадки космического центра Андоя в Норвегии. Ракета работала как ожидалось, разогнавшись до скорости более 7400 километров в час, или Мах 6,

– говорится в статье.

По словам Филиппа Керта, компания инвестирует в свою команду в Лондоне и планирует использовать британских поставщиков. Но также хочет "расширить свое присутствие с помощью местного производства в Великобритании и странах Восточной Европы, в соответствии с пожеланиями заказчика".

"США имеют гиперзвуковые системы, которые стоят 40 миллионов долларов за один запуск, а программа их разработки стоила миллиарды и длилась десятилетия. В Европе мы не имеем 20 лет или 20 миллиардов долларов, чтобы вложить в такие программы развития. Нам нужен новый подход к развитию технологий, чтобы догнать эти системы", – объясняют разработчики.

Испытания ракет компании Hypersonica в Норвегии: смотрите видео

Смотрите также Россия может напасть на Норвегию: в Осло назвали условие

Что известно об испытаниях новой европейской ракеты в Норвегии?

Ракету HS-1 испытали 10 февраля. Прототип смогли разогнать до более 7320 километров в час.