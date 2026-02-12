Про це повідомляє The Times. Імовірно, Україні передадуть одну з перших партій Nightfall, які розробляють у стислі терміни.

Дивіться також Україна розробила лазерну систему ППО Sunray, – The Atlantic

Що за зброя Nightfall і чим вона унікальна?

Це британська система балістичних ракет, які несуть боєголовку вагою 200 кілограмів на відстань понад 500 кілометрів.

Власне, про те, що Україна отримає цю систему, сказано наприкінці статті.

Система, яка отримала назву Nightfall, буде поставлена Україні, але "також стане основою для майбутніх проектів британських збройних сил у сфері ударів на великі відстані", заявив уряд. Очікується, що контракти на Nightfall будуть укладені в березні,

– мовиться в матеріалі.

Саме британський уряд подає "сильні сигнали" розробникам. А тому двоє докторів наук Оксфордського університету, Філіп Керт і Марк Евенц, які розробляють європейські гіперзвукові ракетні системи, залучили 23 мільйони євро від інвесторів.



Як летить нова європейська гіперзвукова ракета / Інфографіка The Times

Ракети виробляє британсько-німецька компанія Hypersonica. Її заснували в 2024 році, штаб-квартира в Мюнхені. Засновники говорили, що планують підготувати ракети до розгортання до кінця десятиліття.

"Ми прагнемо надати Європі можливості для нанесення високоточних ударів, які їй потрібні, за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме ці кошти дозволяють нам це зробити", – сказав Філіп Керт.

У травні 2025 року Велика Британія і Німеччина оголосили про плани розробки ракет "глибокого удару" з дальністю понад 2000 кілометрів у рамках угоди Trinity House про співпрацю в галузі оборони.

Цікаво! Hypersonica – одна з 90 організацій, яких британський уряд обрав у 2024 році для підтримки семирічної програми з розвитку гіперзвукових технологій вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Hypersonica розробляє ракети, які можуть маневрувати під час польоту зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в п'ять разів. Минулого тижня компанія провела перші випробування своїх навігаційних систем, розроблених всього за 9 місяців, з пускового майданчика космічного центру Андоя в Норвегії. Ракета працювала як очікувалося, розігнавшись до швидкості понад 7400 кілометрів на годину, або Мах 6,

– ідеться в статті.

За словами Філіпа Керта, компанія інвестує в свою команду в Лондоні і планує використовувати британських постачальників. Але також хоче "розширити свою присутність за допомогою місцевого виробництва у Великій Британії та країнах Східної Європи, відповідно до побажань замовника".

"США мають гіперзвукові системи, які коштують 40 мільйонів доларів за один запуск, а програма їх розробки коштувала мільярди і тривала десятиліття. У Європі ми не маємо 20 років або 20 мільярдів доларів, щоб вкласти в такі програми розвитку. Нам потрібен новий підхід до розвитку технологій, щоб наздогнати ці системи", – пояснюють розробники.

Випробування ракет компанії Hypersonica у Норвегії: дивіться відео

Дивіться також Росія може напасти на Норвегію: в Осло назвали умову

Що відомо про випробування нової європейської ракети в Норвегії?

Ракету HS-1 випробували 10 лютого. Прототип змогли розігнати до понад 7320 кілометрів на годину.