Випробування гіперзвукової ракети провели на космодромі Андоя в Норвегії. Про розробку та характеристику ракети повідомив генеральний директор Hypersonica доктор Філіп Керт в інтерв'ю hartpunkt.

Що відомо про гіперзвукову ракету HS-1?

Німецько-британський стартап у сфері оборони Hypersonica повідомив про завершення першого випробувального гіперзвукового польоту. Компанія стверджує, що це робить її "першою приватно фінансованою європейською компанією, яка досягла цієї технологічної віхи".

Випробування прототипу гіперзвукової ракети / відео hartpunkt

Прототип є ракетою з твердопаливним двигуном, яку розробила компанія. Її вага перевищує одну тонну, а довжина становить трохи менше ніж десять метрів.

Від розробки до першого польоту минуло лише дев’ять місяців. У компанії кажуть, що завдяки модульному підходу змогли скоротити час створення до 80%, а витрати – до 90%. Проєкт одразу будували з урахуванням масштабування та європейського ланцюга постачання. Частину деталей купують готовими, інші виробляють самі, без компонентів під обмеженнями США.

Випробувальний політ є важливим рубежем на шляху до забезпечення Європи першою суверенною гіперзвуковою технологією. Отримані дані матимуть вирішальне значення для розробки майбутніх високошвидкісних систем,

– заявив Керт.

Двоє засновників Hypersonica Філіп Керт та Марк Евенц наголошують, що як європейці вони відчувають "глибоку відданість цінностям свободи та демократії". Вони додали, що розробляють цю технологію з "чітким почуттям відповідальності за її безпечне використання".

