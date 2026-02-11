Испытания гиперзвуковой ракеты провели на космодроме Андоя в Норвегии. О разработке и характеристике ракеты сообщил генеральный директор Hypersonica доктор Филипп Керт в интервью hartpunkt.

Смотрите также В США испытали новую крылатую ракету Rusty Dagger для Украины: куда она может долететь

Что известно о гиперзвуковой ракете HS-1?

Немецко-британский стартап в сфере обороны Hypersonica сообщил о завершении первого испытательного гиперзвукового полета. Компания утверждает, что это делает ее "первой частно финансируемой европейской компанией, которая достигла этой технологической вехи".

Испытания прототипа гиперзвуковой ракеты / видео hartpunkt

Прототип является ракетой с твердотопливным двигателем, которую разработала компания. Ее вес превышает одну тонну, а длина составляет чуть меньше десяти метров.

От разработки до первого полета прошло всего девять месяцев. В компании говорят, что благодаря модульному подходу смогли сократить время создания до 80%, а расходы – до 90%. Проект сразу строили с учетом масштабирования и европейской цепи поставок. Часть деталей покупают готовыми, другие производят сами, без компонентов под ограничениями США.

Испытательный полет является важным рубежом на пути к обеспечению Европы первой суверенной гиперзвуковой технологией. Полученные данные будут иметь решающее значение для разработки будущих высокоскоростных систем,

– заявил Керт.

Двое основателей Hypersonica Филипп Керт и Марк Эвенц отмечают, что как европейцы они чувствуют "глубокую преданность ценностям свободы и демократии". Они добавили, что разрабатывают эту технологию с "четким чувством ответственности за ее безопасное использование".

Последние новости о новом оружии