15 января 2026 года в городе Битш 2-я бронетанковая бригада Французской армии провела День инноваций, посвященный новым боевым системам, созданным с учетом опыта войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Defence Blog.
Что создала Франция, наученная примером Украины?
Разработки создавались подразделениями бригады почти два года. Они базируются на решениях, которые уже доказали эффективность непосредственно на поле боя в Украине.
Основные инновации, которые испытывает Франция, анализируя боевые действия в Украине:
- FPV-дрон TEMARA с волоконно-оптическим управлением вместо радиоканала. Устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы и эффективен в сильно заглушенных условиях. Оснащен защищенным механизмом подрыва. Предназначен для поражения техники и укрепленных позиций на близких дистанциях.
- Дистанционно управляемый робот RIC2RIC для поддержки тактических подразделений. Используется для разведки и ограниченных боевых задач перед подразделениями с личным составом. Концепция соответствует украинскому опыту уменьшения рисков для военных в опасных зонах.
- Противотанковая мина PAC 13, изготовлена с помощью 3D-печати. Рассчитана на быстрое локальное производство без сложной логистики. Вдохновлена украинской практикой оперативного изготовления боеприпасов под конкретные условия местности.
- Мобильная минометная система NTGS для действий в условиях постоянной угрозы со стороны дронов. Компактная и легкая, разворачивается менее чем за 45 секунд. Способна выпустить шесть 120-мм мин менее чем за одну минуту. Совместима с минометами стандарта НАТО калибра 120 мм. Ориентирована на низкую заметность, быстрый маневр и выживание под постоянным воздушным наблюдением.
Во французской армии признают, что война в Украине в корне изменила характер наземных боевых действий. Выживание и эффективность войск теперь зависят от скорости развертывания, устойчивости к дронам и способности вести боевые действия под постоянной воздушной угрозой.
Французское командование признало конфликт в Украине "реальной лабораторией современной войны", что заставляет НАТО пересматривать тактику и вооружение.
