Сколько стоит это устройство – неизвестно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий журналиста-расследователя Христа Грозева для издания Puck.

Что говорит расследователь об устройстве?

По его словам, представитель украинской военной разведки рассказывал ему, что ГУР МО Украины якобы приобрело этот прибор у россиян. Грозев также отметил, что украинская разведка рассматривала возможность обмена полученного устройства на финансовую поддержку, необходимую для проведения спецопераций.

Грозев отметил, что представители ГУР советовались с ним, стоит ли передавать прибор администрации президента США Джо Байдена, или дождаться прихода Дональда Трампа. Журналист посоветовал не медлить, считая, что при президентстве Трампа эта тема могла быть свернута.

После публикации материала Puck Христо Грозев уточнил в соцсети X, что речь идет об определенном устройстве, которое получили Силы обороны Украины, однако он не обязательно является тем самым девайсом, приобретение которого финансировало Министерство обороны США.

По его словам, хотя хронология событий совпадает, наличие лишь части российских компонентов может свидетельствовать о разработке другой страны на основе российских технологий.

Обратите внимание! Гаванский синдром – это комплекс неврологических проявлений, в частности головокружение, тошноты, головной боли и нарушений слуха, которые впервые зафиксировали в 2016 году среди американских дипломатов на Кубе. В СМИ предполагают, что США могли применить устройство, которое его вызывает во время спецоперации в Венесуэле.

Что этому предшествовало?