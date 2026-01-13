Сколько точно стоит устройство неизвестно, но в США происходят дебаты о его целесообразности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники CNN знакомые с ситуацией.

Что известно об устройстве?

По данным собеседников издания, устройство было приобретено за миллионы долларов в рамках тайной операции подразделением Homeland Security Investigations в конце срока президента Джо Байдена за средства Минобороны. Речь идет о сумме в "восемь цифр".

Устройство излучает импульсные радиоволны и содержит российские компоненты, хотя полностью российского происхождения не имеет. Сейчас продолжаются исследования, однако в США нет единой позиции относительно прямой связи этого устройства с десятками аномальных инцидентов, которые до сих пор официально не имеют объяснения. Часть чиновников сохраняет скепсис.

В то же время технология считается потенциально опасной, ведь устройство является портативным и может помещаться в рюкзак.

Обратите внимание! Гаванский синдром – это комплекс неврологических проявлений, в частности головокружение, тошноты, головной боли и нарушений слуха, которые впервые зафиксировали в 2016 году среди американских дипломатов на Кубе. Впоследствии подобные случаи появились и в других странах, что дало основания предполагать возможное применение неизвестного направленного энергетического оружия.

Несмотря на предыдущие заявления разведсообщества США об отсутствии доказательств иностранной атаки, некоторые пострадавшие убеждены, что за инцидентами стоит Россия.

В конце прошлого года чиновники Минобороны проинформировали о результатах исследований профильные комитеты Конгресса США. Одно из главных беспокойств сейчас заключается в том, что подобные технологии могли распространиться и попасть в руки других государств.

Что известно о технологиях, которые использует оборонный сектор США?