После запуска невооруженной ядерной ракеты США в ноябре 2025 года многие задумались, где находится президент в случае ядерной войны. Основной воздушной платформой для такого сценария является E-4B National Airborne Operations Center – переоборудованный Boeing 747, который служит мобильным центром управления и связи. Его конструкцию усилили для защиты от ударной волны, а электронику – от электромагнитного импульса. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Почему США до сих пор полагаются на самолет из прошлого века?

Первые E-4B передали ВВС США еще в январе 1980 года. Самолет, получивший прозвище Nightwatch, способен работать в условиях ядерного конфликта и поддерживает сложные спутниковые и электронные системы связи. Несмотря на то что в 2025 году ему исполнилось 45 лет, замену планируют только на 2036-й. Тогда самолеты приблизятся к 60-летнему возрасту.

Главная причина задержки проста – масштаб коммуникационной инфраструктуры. Для нее нужен большой четырехдвигательный самолет, а такие модели почти исчезли из производства. Boeing и Airbus практически прекратили выпуск подобных воздушных судов, поэтому ВВС вынуждены использовать самолеты со вторичного рынка. Сейчас США имеют четыре E-4B, и по меньшей мере один из них постоянно готов к немедленному взлету.

Как пишет Times of India, E-4B можно назвать летающим Пентагоном. Он способен перевозить до 111 человек, а его основная палуба разделена на шесть зон – командную, конференц-зал, центр связи, брифинговую, операционную, офисную и зону отдыха. Система связи охватывает почти все возможные диапазоны электромагнитного спектра. В частности, самолет использует спутниковую систему Milstar, устойчивую к радиоэлектронным помехам, что позволяет передавать приказы о запуске ракет шахтам, подводным лодкам и стратегическим бомбардировщикам. Также Nightwatch имеет низкочастотную антенну, которая может тянуться за самолетом почти на 5 миль.

Еще одно ключевое преимущество – продолжительность полета. Без дозаправки E-4B может находиться в воздухе до 12 часов, а с дозаправкой – значительно дольше, обеспечивая непрерывное присутствие руководства страны в небе.

Впрочем, возраст самолета создает серьезные проблемы. Все четыре Nightwatch оснащены двигателями GE CF6-50E2 и являются одними из самых старых Boeing 747-200,, которые еще эксплуатируются. Ни одна американская авиакомпания больше не использует эту модель. Из-за этого обслуживание становится все сложнее и дороже. Многие специфические детали больше не производят, а поставщики постепенно сворачивают поддержку.

Надежность также снижается. Средний показатель готовности миссии E-4B составляет около 55%. Ремонты занимают много времени, а логистика усложняется из-за малого количества аналогичных самолетов. В мае 2024 года генерал ВВС США Чарльз Кью Браун во время слушаний в Сенате заявил, что содержание Nightwatch со временем становится дороже, чем переход на новую платформу.

В апреле 2024 года ВВС официально запустили программу замены E-4B. Контракт на 13 миллиардов долларов получила Sierra Nevada Corporation, которая создает новый Survivable Airborne Operations Center. Компания уже приобрела пять самолетов Boeing 747-8 у Korean Air за 674 миллиона долларов. Ожидается, что новые воздушные центры управления поступят на службу в 2036 году. К этому моменту Nightwatch исполнится около 56 лет, но именно они будут оставаться последней линией командования в худшем сценарии.