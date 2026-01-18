15 січня 2026 року в місті Бітш 2-га бронетанкова бригада Французької армії провела День інновацій, присвячений новим бойовим системам, створеним з урахуванням досвіду війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Defence Blog.
Що створила Франція, навчена прикладом України?
Розробки створювалися підрозділами бригади майже два роки. Вони базуються на рішеннях, які вже довели ефективність безпосередньо на полі бою в Україні.
Основні інновації, які випробовує Франція, аналізуючи бойові дії в Україні:
- FPV-дрон TEMARA з волоконно-оптичним керуванням замість радіоканалу. Стійкий до засобів радіоелектронної боротьби та ефективний у сильно заглушених умовах. Оснащений захищеним механізмом підриву. Призначений для ураження техніки та укріплених позицій на близьких дистанціях.
- Дистанційно керований робот RIC2RIC для підтримки тактичних підрозділів. Використовується для розвідки та обмежених бойових завдань перед підрозділами з особовим складом. Концепція відповідає українському досвіду зменшення ризиків для військових у небезпечних зонах.
- Протитанкова міна PAC 13, виготовлена за допомогою 3D-друку. Розрахована на швидке локальне виробництво без складної логістики. Натхненна українською практикою оперативного виготовлення боєприпасів під конкретні умови місцевості.
- Мобільна мінометна система NTGS для дій в умовах постійної загрози з боку дронів. Компактна й легка, розгортається менш ніж за 45 секунд. Здатна випустити шість 120-мм мін менш ніж за одну хвилину. Сумісна з мінометами стандарту НАТО калібру 120 мм. Орієнтована на низьку помітність, швидкий маневр і виживання під постійним повітряним спостереженням.
У французькій армії визнають, що війна в Україні докорінно змінила характер наземних бойових дій. Виживання та ефективність військ тепер залежать від швидкості розгортання, стійкості до дронів і здатності вести бойові дії під постійною повітряною загрозою.
Французьке командування визнало конфлікт в Україні "реальною лабораторією сучасної війни", що змушує НАТО переглядати тактику та озброєння.
