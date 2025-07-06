Подготовка пилотов F-16 и разведданные: Португалия выделила 21 миллион евро на помощь Украине

Правительство Португалии официально одобрило решение о поддержке украинских пилотов. Также страна будет предоставлять Украине разведывательные данные, в частности спутниковые изображения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт португальского правительства.

Читайте также F-16, Mirage и советские "сушки": в Воздушных силах рассказали, как Украина использует авиацию

Что предусматривает помощь от Португалии

Общая стоимость утвержденного пакета помощи составляет 21,45 миллиона евро.

Часть этой суммы, 954 тысячи евро, будет направлена непосредственно на подготовку украинских пилотов истребителей F-16 в рамках международной F-16 Air Force Capability Coalition, функционирующей под эгидой Ukraine Defence Contact Group (UDCG) и отвечающей за развитие украинских авиационных возможностей.

Отдельно Португалия выделит 20,5 миллиона евро на предоставление украинским Силам обороны спутниковых разведданных. Речь идет в частности об оптических спутниковых снимках и данных с радаров с синтезированной апертурой (SAR).

Стоит отметить, что ранее Португалия и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает сотрудничество в сферах военной подготовки, передачи вооружения, разведки, технической помощи и противодействия вражеской пропаганде.

Португалия уже передала Украине значительное количество вооружения, среди которого танки Leopard 2A6, вертолеты SA-330 Puma и Ka-32, бронетранспортеры M113, минометы, артиллерийские системы. Также страна участвует в европейских программах по производству боеприпасов и беспилотников.