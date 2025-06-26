Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечает, что самолеты F-16 и Mirage стали очень эффективными средствами противовоздушного боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

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Как Украина использует авиацию в войне

Игнат рассказывает, что Украина использует авиацию для нанесения ударов КАБами. Он добавляет, что сейчас парк Воздушных сил состоит из самолетов западных образцов – F-16 и Mirage, и советской авиации – МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Самолеты западных образцов являются особенно эффективными.

Видим, как их прицельно-навигационный комплекс очень эффективно уничтожает как "Шахеты", так и ракеты противника. Есть каждый тип ракет, который имеет истребитель под крыльями, для него есть своя цель,

– объяснил Игнат.

Он добавил, что летчики также используют авиационные пушки, под которые вообще не был предназначен самолет F-16, чтобы уничтожать "Шахеды". Их применяют в случае, когда под крылом заканчиваются запасы ракет AIM-9.

В то же время пока никто в Украине не списывает советскую авиацию, которая регулярно проходит восстановительные работы. Игнат отмечает, что она также должна уничтожать россиян, применяя французские Hammer, американские GBU-39, GBU-62, то есть КАБы.