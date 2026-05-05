Продержится ли Украина: FP спрогнозировало, что будет с военной помощью США

В США сомневаются, что украинская армия продержится без помощи больше нескольких дней. Сейчас Украина и ее партнеры в Европе ждут, как война в Иране повлияет на военную помощь.

Особое внимание сосредоточено на ракетах ПВО Patriot, которыми Украина отражает российские атаки. Об этом пишет Foreign Policy.

Что известно о поставках ракет к Patriot?

Один европейский дипломат, который пообщался с изданием анонимно, отметил, что все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана.

С апреля 2023 года Соединенные Штаты передают Украине зенитные ракеты Patriot, которые предназначены для выполнения сложной задачи – перехвата баллистической ракеты.

Однако в июле 2025 года администрация Трампа полностью прекратила предоставлять ракеты и вместо этого начала продавать их странам НАТО, которые затем предоставляют их Украине по программе PURL.

Представитель Министерства обороны США отметил, что оружие, продаваемое в рамках PURL, поставляется или непосредственно из американских запасов, или является новым,

Но Украина регулярно жалуется на нехватку ракет-перехватчиков. Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отмечал в марте, что украинской ПВО нужно до 2 000 ракет Patriot в год.

При этом Киев получил только 600 единиц в течение четырех лет, сообщил советник Зеленского в марте.

Обратите внимание! По данным аналитика Ясира Аталана, эффективность ракет при отражении атак упала на 25%, частично из-за российских адаптаций. Темп может еще больше упасть, если США вообще прекратят поставки ракет.



В то же время адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу высказал мнение, что Украина демонстрирует чрезвычайную эффективность в отражении российских атак и возвращении оккупированных территорий, несмотря на уменьшение поставок вооружения от Запада.

Что с запасами США?

С начала войны с Ираном 28 февраля Штаты уже использовали около половины своих запасов – примерно 2 330 ракет Patriot.

Издание отмечает, что они могут использовать их еще больше. Ведь Тегеран сохраняет по меньшей мере половину своих ракетных пусковых установок. Это означает, что может понадобиться еще больше ракет Patriot, если боевые действия возобновятся.

Как пишет FP, что еще хуже для Киева, ракеты также пользуются большим спросом для нужд американских военных в других местах. В частности, речь идет о защите от потенциального вторжения Китая на Тайвань.

В то же время директор проекта противоракетной обороны CSIS Том Карако считает, что на самом деле США, вероятно, уже не хватает того, что им нужно.

Увеличение производства также не является простым выходом. Текущий срок поставки новейшего варианта ракеты Patriot, PAC-3 MSE, – около 42 месяца от заключения контракта до поставки. А в целом США производят менее 200 единиц в год.

Несмотря на такую статистику, дипломат из страны-участника PURL и еще один высокопоставленный европейский дипломат заверили, что США обещают передать оружие, уже оплаченное по PURL.

Что будет потом, непонятно.

До сих пор нет большой уверенности относительно будущих пакетов PURL,

– цитирует издание дипломата из страны-участника PURL.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подтвердил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL будет продолжаться. А Марк Рютте подтвердил дальнейшую реализацию программы.

Какие сигналы Украине от США?

Чиновники администрации Трампа прислали сигналы, которые вряд ли обнадеживающие для Украины, пишет FP.

В частности, вице-президент Вэнс 14 апреля заявил, что прекращение военной помощи Украине было одним из действий Белого дома, которым он "больше всего гордится".

На следующий день, выступая на встрече военных сторонников Украины, руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил, что Вашингтон "готов продолжать помогать через такие инициативы, как PURL, но эта поддержка не должна зависеть от значительных взносов США".

Напомним, что Штаты приостанавливали свою помощь Украине в марте 2025 года. Опять ее возобновили в июле.

Отмечается, что Трамп также может рассматривать PURL как форму рычага влияния на Украину. Он регулярно обсуждал сокращение поддержки Украины из-за того, что Киев является "сложным". Также угрожал остановить программу, если Европа не присоединится к Штатам в противостоянии иранскому контролю над Ормузским проливом.

Кроме того, Трамп, похоже, наслаждается мыслью, что европейцы платят Соединенным Штатам за оружие, которое нужно Украине, и часто упоминал эту тему в своих выступлениях в прессе.

Это заставляет некоторых европейских чиновников считать, что Трамп вряд ли откажется от программы.

Я думаю, что президенту Трампу нравится PURL. Он придумал эту блестящую идею, как заставить европейцев платить за поставки американского оружия Украине,

– сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Какие варианты у Украины?

Сейчас Украина разрабатывает свою контрбаллистическую ракету. Ее надеются развернуть до конца 2027 года.

К слову, Украина работает над разработкой аналога системы Patriot для сбивания баллистических ракет. Это сложный процесс, который может занять много лет. Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что проблема с созданием такого ЗРК заключается в основной "фишке" ЗРК Patriot, а именно в сложной технологии "hit-to-kill" – прямое попадание ракеты в цель. На разработку ракеты может уйти не менее 8 лет.

Также украинская ПВО может полагаться на систему противоракетной обороны европейского производства SAMP/T. Но темпы производства этих ракет оцениваются в 300 перехватчиков или меньше в год. Это гораздо меньше, чем 2 000, которые, по словам Кубилюса, нужны.

Зеленский ранее отмечал нехватку и этих перехватчиков и говорил, что Patriot были более эффективными.

Германия также производит ракеты Patriot, которые потенциально могут поставляться Украине. В мае американский оборонный подрядчик Raytheon уже объявил о контракте на 3,7 миллиарда долларов на начало производства старого варианта ракеты PAC-2 Patriot для поставки в Украину. Есть возможность поставлять до нескольких сотен ракет.

Но эти поставки займут время и состоятся в течение следующих 3 лет. К тому же Patriot, произведенные в Германии, тоже подпадают под действие Правил международного оборота оружия США и требуют одобрения Вашингтона для экспорта.

В то же время, как пишет издание, устойчивость Украины может быть чертой, на которую кое-кто в администрации США может не рассчитывать.

Иногда, когда я разговариваю с американскими чиновниками, они видят Украину как государство, которое не смогло бы прожить день или два без международной поддержки. Но я думаю, что Украина неоднократно доказывала – на поле боя, политически, социально... что это сила, с которой приходится считаться,

– отметил европейский чиновник.

Военная помощь: последние новости

Великобритания планирует присоединиться к займу ЕС. Это позволит ее оборонным компаниям поставлять вооружение Украине. Вероятно, Лондон будет покрывать часть процентов по кредиту, пропорционально стоимости заключенных с Киевом контрактов.

В то же время известно, что администрация Трампа не предусмотрела финансирование на военную помощь Украине по программе USAI в бюджете на 2027 год. Эта программа позволяет Пентагону заказывать военную технику для ВСУ. В 2026 году на нее было предусмотрено 400 миллионов долларов.

Несмотря на сложности, Украина вместе с европейскими странами 30 апреля запустила коалицию Corpus. Партнеры будут обмениваться опытом для улучшения подходов к оборонным закупкам и логистике. Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, к инициативе присоединились закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. В дальнейшем встречи будут раз в полгода.