В Defense Express объяснили, сколько военной помощи США сейчас заблокировано

Последние пакеты помощи от США были объявлены при каденции Джо Байдена, однако не все пакеты по PDA были доставлены в Украину. В то же время значительная часть денег по USAI не превратилось в вооружение или контракты на него.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Остановка части военной помощи из США

Пит Гегсет во время слушаний в американском парламенте 10 июня заявил, что в процессе доставки находится оружие, которое было выделено в 71, 72, 73 и 74 пакетах PDA. Эти пакеты были объявлены 2 декабря на 725 миллионов долларов, 12 декабря на 500 миллионов долларов, 30 декабря 2024 года на 1,25 миллиарда долларов и 9 января 2025 года на 500 миллионов долларов.

Эти пакеты имеют общую стоимость 2,25 миллиарда долларов. Согласно заявлениям администрации Джо Байдена в них из запасов минобороны США в Украину должны поступить:

ракеты к ЗРК NASAMS AIM-120 и AIM-9,

ракеты к MIM-23 HAWK,

ракеты AIM-7, RIM-7 для FrankenSAM на основе советский ЗРК "Бук",

Stinger,

противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,

высокоточное авиационное вооружение (JDAM-ER и/или SDB),

155- и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

ракеты к HIMARS,

ракеты к ПТРК TOW, Javelin и гранатометы AT-4,

БпЛА

системы борьбы с БпЛА,

бронемашины типа MRAP, автотранспорт типа HMMWV,

запасные части и оборудование, включая то, что предназначено для F-16,

стрелковые боеприпасы, саперное оборудование и тому подобное.

Из выделенных в то время 28,6 миллиарда долларов (с февраля 2022 года), законтрактовано было вооружение на 21,2 миллиарда. Эти средства были направлены на контракты по производству не только самого вооружения, но и боеприпасов,

– написали в Defense Express.

21,2 миллиарда долларов на боеприпасы и ракеты ушло около 10 миллиардов долларов, а по состоянию на октябрь 2024 года еще 7,4 миллиарда долларов, которые были объявлены по USAI, еще не были распределены по контрактам.

В издании отметили, что за примерно три месяца минобороны США должно было "распихать" по контрактам 8,3 миллиарда долларов, которые были распределены минимум по пяти пакетам USAI, которые также были фактически "боеприпасами".

Там подытожили, что в этой ситуации остается лишь надеяться на то, что четыре последних пакета PDA на 2,25 миллиарда долларов будут полностью предоставлены. А 8,3 миллиарда долларов по USAI действительно превратились в контракты еще при Байдене.