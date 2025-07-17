В США поспешно работают, чтобы передать Украине оружие по плану Трампа, – посол Штатов при НАТО

Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в войне с Россией. Американская сторона стремится быстро поставлять вооружение в соответствии с планом президента Дональда Трампа по закупке оружия Европой.

Кроме этого, рассматривается возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Barrons.

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Что известно о предоставлении военной помощи Украине?

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер говорит, что все поспешно работают, чтобы способствовать оказанию помощи Украине. Однако отмечает, что не может подтвердить дату, когда этот процесс будет завершен.

Он также добавляет, что сейчас продолжаются переговоры о продаже США систем Patriot, которые уже есть в арсенале американской армии.

Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим, чтобы у нас было все необходимое. В то же время, думаю, мы все признаем насущную потребность Украины в том, что ей сейчас необходимо на поле боя и для защиты своих городов,

– объясняет Витакер.

Посол отмечает, что среди других вариантов, которые обсуждаются, является отправка европейскими странами своих систем в Украину сейчас и возможность закупки замены прежде всего в США.

Напомним, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля Трамп заявил, что очень скоро в Украину могут отправить 17 Patriot. Сообщалось, что несколько стран, которые имеют эти системы, передадут их Украине, а США изготовят новые на замену.