Окрім цього, розглядається можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Barrons.

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Що відомо про надання військової допомоги Україні?

Посол США при НАТО Метью Вітакер каже, що всі поспішно працюють, щоб сприяти наданню допомоги Україні. Проте зазначає, що не може підтвердити дату, коли цей процес буде завершено.

Він також додає, що наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії.

Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст,

– пояснює Вітакер.

Посол зауважує, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до України зараз та можливість закупівлі заміни насамперед у США.

Нагадаємо, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня Трамп заявив, що дуже скоро до України можуть відправити 17 Patriot. Повідомлялося, що декілька країн, які мають ці системи, передадуть їх Україні, а США виготовлять нові на заміну.