Трамп рассматривает возможность одобрить новое финансирование для Украины, – CBS News

Дональд Трамп рассматривает возможность одобрить новое финансирование для Украины. Это происходит впервые с момента его вступления в должность президента США в январе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News. Об этом изданию рассказали несколько дипломатических источников.

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Почему Трамп рассматривает новое финансирование для Украины?

Собеседники издания рассказали, что новое финансирование от американского президента может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла удары по Украине с помощью беспилотников и ракет.

За последние дни Россия осуществила крупнейшую атаку беспилотников по Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года по Киеву и другим городам.

Журналисты отметили, что Дональд Трамп в начале этой недели намекнул, что планирует прислать Украине больше оборонительного оружия. Всего за несколько дней до этого его администрация приостановила некоторые поставки оружия – шаг, который один из чиновников Белого дома назвал частью более широкого глобального обзора поставок оружия.

Источник возможного нового финансирования для Украины непонятен. Но официальные лица США сообщили CBS News, что Трамп имеет под рукой 3,85 миллиарда долларов США, оставшихся от времен администрации Байдена и которые можно было бы использовать для отправки американской военной техники в Украину.

Бывшие американские чиновники также сообщили журналистам, что президент Трамп имеет полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов США российских активов за рубежом и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

К слову, ранее журналисты Politico писали, что Дональд Трамп может одобрить передачу Украине пакета помощи на сотни миллионов долларов. Средства, вероятно, поступят из фонда, одобренного Конгрессом США в 2024 году, который позволяет изымать оружие из военных арсеналов США для Украины, и он еще содержит 3,8 миллиарда долларов США.