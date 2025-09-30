Международные партнеры используют различные механизмы, которые помогают усилить оборонную способность Украины. Однако политические изменения в Европе могут помешать дальнейшей поддержке.

Так, ключевая инициатива Чехии по поставке артиллерийских снарядов Украине, которая финансируется преимущественно средствами от НАТО, теперь может исчезнуть. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал The New York Times.

Читайте также В Минобороны ответили, насколько острый в Украине дефицит ракет для ПВО

Почему поставки оружия от США в Украину могут прекратиться?

По данным NYT, Чехия, опираясь на свои связи с постсоветскими странами, тайно закупает боеприпасы у поставщиков из Африки, Азии и Южной Америки.

Эти страны часто поддерживают дипломатические отношения с Россией, поэтому анонимность сделок является критической, во избежание репрессий от Москвы.

В чешском МИД утверждают, что эта программа уже доставила Украине более 3,5 миллиона снарядов в целом, из которых 1,1 миллиона Киев получил только в 2025 году.

Однако ситуация может кардинально измениться из-за политической ситуации в стране. Так, чешская оппозиционная партия ANO, которая лидирует в опросах перед парламентскими выборами 5 октября 2025, обещает или отменить программу, или передать ее под контроль НАТО, чтобы сосредоточиться на внутренних экономических проблемах.

Заметьте! В NYT отмечают, что без этой "секретной линии поставок" Украина может потерять способность удерживать фронт против российской агрессии.

Инициатива, начата в начале 2024 года, стала настоящим спасением для Вооруженных сил Украины, когда американскую помощь заблокировали в Конгрессе США, а европейские склады истощились.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал ее "примером незаменимой поддержки", которая позволила уменьшить преимущество России в артиллерии с 10:1 до 2:1.

Однако, по словам аналитиков NYT, таинственность программы стала мишенью для критики.

Оппозиция с ANO, которую возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш, называет программу "гнилой" из-за якобы завышенных цен и непрозрачности сделок.

Партия предлагает передать контроль над механизмом поставки оружия Брюсселю, чтобы "обеспечить прозрачность".

Но эксперты предупреждают о рисках, ведь поставщики могут отступить, боясь разоблачения, а для передачи НАТО нужно единодушие 32 стран.

В то же время политический аналитик Вит Достал связывает успех партии ANO с российской дезинформацией. Известно, что в соцсетях сеют антиукраинские настроения, играя на экономических страхах.

К тому же в NYT подчеркивают, что недавние российские вторжения дронов и самолетов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии могут заставить избирателей вернуться к проукраинской позиции, подчеркивая близость угрозы.

Помощь Украине – это наша национальная безопасность,

– отмечают чиновники из Минобороны Чехии.

Если ANO победит, Киев может потерять не только снаряды, но и сигнал единства Запада, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о "победе Украины с европейской поддержкой".

Военная помощь Украине: последние новости