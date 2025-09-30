Міжнародні партнери використовують різні механізми, які допомагають підсилити оборонну спроможність України. Проте політичні зміни в Європі можуть завадити подальшій підтримці.

Так, ключова ініціатива Чехії з постачання артилерійських снарядів Україні, яка фінансується переважно коштами від НАТО, тепер може зникнути. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал The New York Times.

Чому постачання зброї від США до України може припинитися?

За даними NYT, Чехія, спираючись на свої зв'язки з пострадянськими країнами, таємно закуповує боєприпаси у постачальників з Африки, Азії та Південної Америки.

Ці країни часто підтримують дипломатичні відносини з Росією, тому анонімність угод є критичною, щоб уникнути репресій від Москви.

У чеському МЗС стверджують, що ця програма вже доставила Україні понад 3,5 мільйона снарядів загалом, з яких 1,1 мільйона Київ отримав лише у 2025 році.

Проте ситуація може кардинально змінитися через політичну ситуацію в країні. Так, чеська опозиційна партія ANO, яка лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами 5 жовтня 2025 року, обіцяє або скасувати програму, або передати її під контроль НАТО, щоб зосередитися на внутрішніх економічних проблемах.

Зауважте! У NYT наголошують, що без цієї "секретної лінії постачань" Україна може втратити здатність утримувати фронт проти російської агресії.

Ініціатива, започаткована на початку 2024 року, стала справжнім порятунком для Збройних сил України, коли американську допомогу заблокували в Конгресі США, а європейські склади виснажилися.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав її "прикладом незамінної підтримки", яка дозволила зменшити перевагу Росії в артилерії з 10:1 до 2:1.

Однак, за словами аналітиків NYT, таємничість програми стала мішенню для критики.

Опозиція з ANO, яку очолює експрем'єр Андрей Бабіш, називає програму "гнилою" через нібито завищені ціни та непрозорість угод.

Партія пропонує передати контроль над механізмом постачання зброї Брюсселю, щоб "забезпечити прозорість".

Але експерти попереджають про ризики, адже постачальники можуть відступити, боячись викриття, а для передачі НАТО потрібна одностайність 32 країн.

Водночас політичний аналітик Віт Достал пов'язує успіх партії ANO з російською дезінформацією. Відомо, що в соцмережах сіють антиукраїнські настрої, граючи на економічних страхах.

До того ж у NYT підкреслюють, що недавні російські вторгнення дронів і літаків у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії можуть змусити виборців повернутися до проукраїнської позиції, підкреслюючи близькість загрози.

Допомога Україні – це наша національна безпека,

– зауважують чиновники з Міноборони Чехії.

Якщо ANO переможе, Київ може втратити не лише снаряди, а й сигнал єдності Заходу, особливо на тлі заяв Дональда Трампа про "перемогу України з європейською підтримкою".

Військова допомога Україні: останні новини