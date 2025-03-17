Евросоюз намерен предоставить военную помощь Украине на 40 миллиардов евро

В Европейском Союзе есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для нашей страны, которая предусматривает дополнительную военную помощь на 40 миллиардов евро. Однако ЕС должен продвигаться быстро в процессе ее реализации, чтобы Украина могла защитить себя от российского террора.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, сообщили в Укринформе, передает 24 Канал.

Смотрите также У Стармера заявили о "значительном количестве" стран, готовых прислать миротворческие войска в Украину

ЕС хочет оказать помощь на 40 миллиардов евро

Каллас заявила, что в отношении Украины есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы в 40 миллиардов евро.

Безусловно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей. Во время прошлого Европейского совета мы получили формулировку, что должны двигаться быстро с этой инициативой. Мы уже проделали определенную работу по этому и, будем надеяться, сможем продвигаться вперед. Потому что все понимают, что мы должны продемонстрировать нашу решимость по поддержке Украины прямо сейчас, чтобы они могли защитить себя,

– сказала она.

Указывается, что высокая представительница ЕС также заметила, что европейские чиновники приветствовали результаты переговоров в Джидде между делегациями Украины и США и добавила, что сейчас "мяч на стороне России", хотя сама страна-агрессор демонстрирует, что на самом деле не стремится к миру и готова выдвигать только новые условия.

"Мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира. Также понятно, что России на самом деле нельзя доверять. Они воспользуются этой возможностью, чтобы выдвигать различные требования, которые мы уже видели ранее, – они требуют выполнения главных целей, которые ставили перед собой. Поэтому будем смотреть, как это будет развиваться дальше", – указала Каллас.

Ей также задали вопрос, готова ли европейская сторона представить свою делегацию на переговорах по завершению войны. Высокая представительница ЕС отметила, что в настоящее время не существует настоящего стола переговоров, доминирует "челночная" дипломатия, поскольку Россия не готова к мирному урегулированию.

"Мы обсуждали этот вопрос (о привлечении ЕС к переговорам – 24 Канал) с различными нашими партнерами. Сейчас существует действительно "челночная" дипломатия, поэтому пока нет реального стола переговоров. На прошлой неделе мы также имели встречу с нашими американскими коллегами и озвучили обеспокоенность различными элементами, которые могут быть нарушены россиянами, и это беспокойство должно учитываться. Но сейчас, как мы видим, еще нет стола переговоров, потому что Россия не пришла за этот стол переговоров", – сказала чиновница.