Саммит ЕС подтвердит стратегическую поддержку Украины, несмотря на требования Кремля

На саммите ЕС 20 – 21 марта подтвердят продолжение военной поддержки Украины, несмотря на требования Путина. ЕС готов усилить давление на Россию и продолжить поддержку Украины.

Об этом рассказал один из топ-дипломатов ЕС в комментарии для "Европейской правды", передает 24 Канал. На саммите Европейского совета, который состоится 20 – 21 марта, Европейский Союз заявит о намерении продолжать военную поддержку Украины несмотря на ультиматумы Кремля.

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Европа продолжит поддержку Украины

В проекте выводов саммита ЕС говорится о постоянной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

То, что лидеры Евросоюза заявят о намерении продолжить военную поддержку Украины, имеет важное значение именно сейчас. Это не просто повторение предыдущих заявлений. Вчера Путин сказал: мое условие для прекращения огня – чтобы европейцы и другие прекратили предоставлять Украине оружие. А через два дня после этого мы скажем, что продолжаем это делать,

- объяснил дипломат.

Евросоюз также подтверждает свое преданное сотрудничество с партнерами по предоставлению дальнейшей всесторонней поддержки Украине, в частности военной, и подчеркивает важность подхода "мир с позиции силы".

В документе также указано, что ЕС готов усилить давление на Россию, включая новые санкции, и не прекратит замораживать российские активы до полного прекращения агрессии против Украины.