В Европе обостряется кризис, который имеет влияние и на Украину

Кая Каллас сделала новое предложение по помощи Украине: теперь страны могут оказывать поддержку на добровольной основе. Некоторые европейские государства выразили желание сократить объемы помощи.

Общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Украина должна инициировать создание нового военно-политического блока, который бы создал новую оборонную стратегию безопасности для Европы. Саммит, состоявшийся в Лондоне, не дал решений.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании фонда обороны ЕС на сумму 800 миллиардов евро.

"Даже по этому фонду уже возникли ссоры. Чье оружие мы будем покупать? Или собственное производство, или оружие производства других стран, США, Южной Кореи и так далее? Там также нет единства. Поэтому мне кажется, что в ЕС действительно есть кризис единства по украинскому вопросу, а также по своим оборонным стратегиям. И это в значительной степени формируется под влиянием России", – сказал Валерий Клочок.

Кто хочет экономить на помощи

Валерий Клочок добавил, что против увеличения помощи выступили Италия, Франция, Испания и Португалия. Кая Каллас предложила фонд в 40 миллиардов евро, однако эта цифра снизилась до 5 миллиардов.

Есть ряд европейцев, которые публично или непублично поддерживают план Дональда Трампа. Среди них – премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Великобритания не является членом Европейского Союза, но в значительной степени формирует политику ЕС по оборонной безопасности,

– сказал Клочок.

Он добавил, что Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Эстония не присоединились к этим процессам, потому что их не пригласили.

Важно! Кая Каллас предложила новый план по помощи Украине. План предусматривает создание коалиции стран, которые готовы добровольно выделить на помощь Украине. Новый план возник из-за того, что Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, а 27 стран ЕС так и не смогли принять единогласное решение.

На саммитах, которые проходили в Лондоне, не было представителей Балтии. Позже они присоединились, но Эстония на последнем саммите онлайн не была представлена. Кая Каллас посетила Лондон только 18 марта, чтобы пообщаться с заместителем министра иностранных дел Великобритании. Это был жест сближения и поддержки связей с ЕС.

"Правительства стран сами формируют расходы по финансовой помощи Украине. Например, Германия. Они выделяют больше всего денег для Украины, и это они делали также из-за настойчивых просьб предыдущего президента США Джозефа Байдена. Сегодня также Олаф Шольц говорит тоже, что Германия готова помогать дальше", – сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что помощь Италии и Франции незначительна. Военная помощь Италии исчислялась лишь 0,2% ВВП – это самый низкий уровень среди других стран.

Клочок добавил, что отдельные страны выступают за усиление военной помощи и продолжение войны. Глава Европейского совета сделал заявление, что если сейчас будет прекращение войны, это будет стратегическая ошибка.

Переводя на человеческий язык, мы понимаем, что на уровне руководителей ЕС отдельные из них заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, и они это время используют для подготовки к войне. И единственный вопрос, конечно, риторический: что вы делали предыдущие три года,

– подытожил Валерий Клочок.

Он добавил, что пока не видит перспектив для того, чтобы помощь Украине была увеличена. Это могут делать отдельные страны без согласования с позицией Европейского Союза. Впрочем, сейчас правительства стран-членов ЕС только подписывают декларации, которые не имеют обязывающего характера, а лишь рекомендательный.