Фридрих Мерц заявил о возможном одобрении военной помощи для Украины. Сумму в 3 миллиарда евро могут согласовать в ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Германия выделяет Киеву помощь

Фридрих Мерц консультировался с руководством Христианско-социального союза, Социал-демократической партии и партией Зеленых. Сейчас Мерц возглавляет Христианско-демократический союз и является кандидатом на пост канцлера.

Шольц не против этой помощи: он готов высвободить 3 миллиарда, как только будет утвержден специальный фонд и решение по расходам на оборону. Более того, Шольц говорит, что нельзя допустить демилитаризации Украины. То есть сообщает совсем не то, что хотелось бы слышать Путину.

За широкий финансовый пакет планируют проголосовать на следующей неделе.

Мы говорили о трех миллиардах. По этому поводу уже есть решение Бундестага, которому предшествовало решение Бюджетного комитета, который считал это возможным ... Я предполагаю, что с решением Бундесрата не позднее следующей недели эти три миллиарда также могут быть потрачены как внеплановые,

– объяснил Мерц.

Кроме этого, Германия согласовала расходы на оборону собственной страны.