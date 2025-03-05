Германия планирует усиление обороны

Все расходы на оборону, превышающие один процент валового внутреннего продукта, будут освобождены от ограничений долгового тормоза, пишет 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Читайте также Мерц встретится с Шольцом для разблокирования помощи Украине

Учитывая угрозы нашей свободе и миру на нашем континенте, теперь и для нашей обороны должен действовать принцип: чего бы это ни стоило, –

заявил председатель ХДС Фридрих Мерц.

По его словам, такие расходы могут быть оправданы только при условии, что экономика страны как можно быстрее вернется на стабильный курс роста. А для этого необходимо улучшить инфраструктуру.

Необходимые средства для этого не могут быть профинансированы только за счет текущих бюджетов федерации, земель и муниципалитетов,

– добавил Мерц.

В связи с этим предусмотрено создание нового специального фонда на сумму 500 миллиардов евро для финансирования инфраструктурных проектов в течение десяти лет. Председатель СДПГ Ларс Клингбайль уточнил, что 100 миллиардов из этой суммы будут направлены федеральным землям.

Что такое специальный фонд? Специальный фонд – это отдельный бюджетный резерв, который используется исключительно для конкретной цели. Если его закрепить в Основном законе (конституции), то его можно вывести из-под действия долгового тормоза, которое обычно существенно ограничивает возможности государства брать новые кредиты. Именно такой план и согласовали партийные лидеры.

Что еще планирует изменить Германия

Кроме того, как заявил Клингбайль, Союз и СДПГ хотят до конца года инициировать реформу долгового тормоза. Для этого будет создана экспертная комиссия, как отмечается в документе по переговорам.

СДПГ также стремится обеспечить:

облегчение для семей;

стабильность пенсионной системы;

справедливую налоговую систему.

В частности Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер назвал достигнутые договоренности "большим немецким пакетом".

Благодаря соглашению о финансировании возможная новая коалиция уже прошла первое серьезное испытание. Еще до того, как будут распределены должности, обеспечивается безопасность страны. Мы посылаем сигнал друзьям и врагам: Германия здесь. Германия не отступает,

– заявил Зедер.

Заметьте! Переговоры между партиями продолжатся в четверг и пятницу, сообщил Мерц. Целью является скорейшее завершение обсуждений.