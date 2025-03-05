Німеччина планує посилення оборони

Всі витрати на оборону, що перевищують один відсоток валового внутрішнього продукту, будуть звільнені від обмежень боргового гальма, пише 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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З огляду на загрози нашій свободі та миру на нашому континенті, тепер і для нашої оборони має діяти принцип: чого б це не коштувало, –

заявив голова ХДС Фрідріх Мерц.

За його словами, такі витрати можуть бути виправдані лише за умови, що економіка країни якнайшвидше повернеться на стабільний курс зростання. А для цього необхідно покращити інфраструктуру.

Необхідні кошти для цього не можуть бути профінансовані лише за рахунок поточних бюджетів федерації, земель і муніципалітетів,

– додав Мерц.

У зв’язку з цим передбачено створення нового спеціального фонду на суму 500 мільярдів євро для фінансування інфраструктурних проєктів протягом десяти років. Голова СДПН Ларс Клінгбайль уточнив, що 100 мільярдів із цієї суми будуть спрямовані федеральним землям.

Що таке спеціальний фонд? Спеціальний фонд – це окремий бюджетний резерв, який використовується виключно для конкретної мети. Якщо його закріпити в Основному законі (конституції), то його можна вивести з-під дії боргового гальма, яке зазвичай суттєво обмежує можливості держави брати нові кредити. Саме такий план і погодили партійні лідери.

Що ще планує змінити Німеччина

Крім того, як заявив Клінгбайль, Союз і СДПН хочуть до кінця року ініціювати реформу боргового гальма. Для цього буде створена експертна комісія, як зазначається в документі щодо переговорів.

СДПН також прагне забезпечити:

полегшення для сімей;

стабільність пенсійної системи;

справедливу податкову систему.

Зокрема Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер назвав досягнуті домовленості "великим німецьким пакетом".

Завдяки угоді щодо фінансування можлива нова коаліція вже пройшла перше серйозне випробування. Ще до того, як буде розподілено посади, забезпечується безпека країни. Ми посилаємо сигнал друзям і ворогам: Німеччина тут. Німеччина не відступає,

– заявив Зедер.

Зауважте! Переговори між партіями продовжаться в четвер і п’ятницю, повідомив Мерц. Метою є якнайшвидше завершення обговорень.