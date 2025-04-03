Эстония отправит Украине 10 тысяч снарядов и поддерживает передачу 2 миллионов боеприпасов

Эстония выступает за усиление поддержки Украины, в частности для укрепления ее позиций во время возможных переговоров.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур накануне заседания неформального Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала.

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Эстония отправит Украине снаряды

Со своей стороны Эстония поддерживает инициативу Еврокомиссии о передаче Еврокомиссии по передаче двух миллионов снарядов для Украины.

"Эстония, конечно, поддержит это, и мы хотели бы видеть, что мы как можно быстрее найдем этот консенсус. Украина должна иметь лучшую позицию для переговоров, и она должна получить как можно больше нашей помощи, которую мы можем предоставить", - сказал министр.

Ханно Певкур также анонсировал свой визит в Украину, где он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Там он проинформирует украинскую сторону о переданной эстонской помощи.

Мы уже решили отправить дополнительные 10 000 снарядов калибра 155 мм, а также 750 000 пакетов с продовольствием и другими необходимыми вещами. И мы продолжим оказывать поддержку,

– сказал он.

Комментируя "Белую книгу" по вопросам обороны ЕС, Ханно Певкур поддержал инвестиции в оборону. Со своей стороны Эстония планирует повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.