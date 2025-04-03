Об этом заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас накануне неформальной встречи министров обороны в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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ЕС работает над предоставлением снарядов для Украины

"Эти процессы продвигаются очень, очень хорошо. Поэтому мое мнение таково: мы должны как можно быстрее предоставить помощь Украине", – сказала Каллас.

Она напомнила, что Президент Украины Владимир Зеленский высказался о потребности украинской армии в снарядах – он просил 5 миллиардов евро для закупки двух миллионов боеприпасов.

Я рада видеть, что уже существуют различные предложения, и разные страны делают свой вклад в это. Поэтому сейчас мы уже имеем более 50% от необходимого,

- сказала глава европейской дипломатии.

Она ожидает, что во время сегодняшнего заседания министры анонсируют, что еще могут сделать, чтобы оказать помощь для Украины в ближайшее время. По мнению Каллас, это усилит позиции Киева за столом переговоров.

"Чем сильнее она (Украина – 24 Канал) будет на поле боя, тем сильнее будет за столом переговоров", – сказала Каллас.