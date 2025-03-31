Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что предоставит Швеция в новом пакете помощи

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция хочет помочь Киеву укрепить свои позиции в переговорах о прекращении войны. Именно поэтому и объявляет этот крупнейший на сегодня пакет военной помощи.

Основная часть пакета, почти 900 миллионов долларов США, составит новое оборудование, которое закупят под руководством Управления материально-технического обеспечения обороны Швеции.

Остальная сумма пойдет на финансирование оборонной промышленности Украины.

Сейчас мы находимся на критическом этапе войны. И мы сосредоточены на том, чтобы максимально поддержать Украину, чтобы они могли занять позицию силы во время этих переговоров,

– сказал Йонсон.

Он также отметил, что сейчас всем европейским странам необходимо увеличить поддержку Украины.

"Экономика только ЕС в 8 раз больше, чем у России. Поэтому, если есть желание, есть путь для значительной поддержки", – сказал глава Минобороны Швеции.

Стоит отметить, что шведское правительство заявило, что в 2025 году страна усилит помощь Украине, увеличив бюджетные ассигнования до почти 4 миллиардов долларов США с 2,5 миллиарда, запланированных ранее.

Включая новый пакет военная поддержка Швеции для Украины с 2022 года составляет около 8 миллиардов долларов США.