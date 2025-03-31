Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що надасть Швеція у новому пакеті допомоги

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція хоче допомогти Києву зміцнити свої позиції в переговорах про припинення війни. Саме тому й оголошує цей найбільший на сьогодні пакет військової допомоги.

Основна частина пакета, майже 900 мільйонів доларів США, становитиме нове обладнання, яке закуплять під керівництвом Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції.

Інша сума піде на фінансування оборонної промисловості України.

Зараз ми перебуваємо на критичному етапі війни. І ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримати Україну, щоб вони могли зайняти позицію сили під час цих переговорів,

– сказав Йонсон.

Він також наголосив, що зараз усім європейським країнам необхідно збільшити підтримку України.

"Економіка лише ЄС у 8 разів більша, ніж у Росії. Тому, якщо є бажання, є шлях для значної підтримки", – сказав глава Міноборони Швеції.

Варто зазначити, що шведський уряд заявив, що у 2025 році країна посилить допомогу Україні, збільшивши бюджетні асигнування до майже 4 мільярдів доларів США із 2,5 мільярда, запланованих раніше.

Включно з новим пакетом військова підтримка Швеції для України з 2022 року становить близько 8 мільярдів доларів США.