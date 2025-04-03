Про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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ЄС працює над наданням снарядів для України

"Ці процеси просуваються дуже, дуже добре. Тож моя думка така: ми повинні якнайшвидше надати допомогу Україні", – сказала Каллас.

Вона нагадала, що Президент України Володимир Зеленський висловив про потреби української армії у снарядах – він просив 5 мільярдів євро для закупівлі двох мільйонів боєприпасів.

Я рада бачити, що вже існують різні пропозиції, і різні країни роблять свій внесок у це. Тож наразі ми вже маємо понад 50% від необхідного,

— сказала голова європейської дипломатії.

Вона очікує, що під час сьогоднішнього засідання міністри анонсують, що ще можуть зробити, аби надати допомогу для України найближчим часом. На думку Каллас, це посилить позиції Києва за столом переговорів.

"Чим сильнішою вона (Україна – 24 Канал) буде на полі бою, тим сильнішою буде за столом переговорів", – сказала Каллас.